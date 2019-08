LC Waikiki’den Sonbahar Kış Koleksiyonu “Doğanın Renklerinden Gelen İlham”

LC Waikiki, sıcak toprak renkler ve pastel tonlarının ağırlıkta olduğu, doğadan ilham alarak tasarlanan kadın ve erkek koleksiyonlarıyla 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunu karşılıyor.

LC Waikiki Kadını Sonbaharı Sıcak Toprak Renklerle Karşılıyor

LC Waikiki’nin Classic grubu bu yıl üç temadan oluşuyor. Denim Nostalgia temasında romantik çiçeklerin hakim olduğu, denimlerle kombinlenmiş, tozlu pembe ve orange tonuyla oluşturulmuş romantik bir boho hikayesi yer alıyor. Nakışlar ve fisto desenlerin dokuma üstlerde etkisi göze çarpan temada boho kollar, romantik yakalar, uzun elbiseler ve denimler bu hikayenin kilit parçaları oluyor. Chic Work temasında siyah ve kırmızının bejlerle buluştuğu şık bir görünümün yer aldığı parçalar formal görüntünün hakim olduğu dokuma ürünlerle dikkati çekiyor. Zürafa deseni, kemik düğmeler, yalın siluetler ve şık dokuma altlarla karşımıza çıkıyor. 70’lerin boho kültürünü yansıtan patchwork desenlerin hakim olduğu Denim Bohemian temasında ise renk paletinde bordoların denimlerle birleşimi hardal sarı ile kombinleniyor. Uzun patchwork desenli elbise, desen yerleşimli boho bluz, şerit püskül detaylı bluz ve tunikler denimlerle gardırobunuzun kilit parçaları arasında yerini alıyor.

Casual grubunda yer alan Last Sunshine temasında papatyaların yoğunlukla kullanıldığı elbise, etekler ön plana çıkıyor. Red Heart temasında kalpli desenler ve kırmızının ön planda olduğu elbise ve gömlekler, yeşil bandana deseni ile süper uyum sağlıyor. Green West temasında ise fringe ve stud detayları ile süslenmiş bluz, elbise ve pantolonlarla kış moduna geçişin izlerini taşıyor.

Bir kadının iş hayatında kullanabileceği ve gardırobunda bulunması gereken özel parçalar düşünülerek hazırlanan Vision grubunda, Day Dreamer teması ekru ve yeşilin tonları ile kombinleniyor. Hem klasik hem de rahat bir sunumla karşımıza çıkan bele oturan, ceket ve pantolonlar, etek uçlarındaki fırfır ve rahatlığıyla öne çıkıyor. New Bohemia temasında ise gece mavisinin ihtişamı, tasarımların ağırlığını ve zarafetini bir arada tutuyor. Bu sonbahar gardırobunuzda mutlaka bulunacak parçalar arasında yer alan temada desenli elbise, dantel detaylı bluzlar, İspanyol paça pantolonlar harika bir kombin sağlıyor. Sophicticated Animal ile uzun zamandır hayatımızda olan hayvan desenli tasarımlar yine bu temada şık ve sofistike bir dokunuşla kalpleri fethediyor.

LC Waikiki Erkeği Sonbaharda Günden Geceye Şık

LC Waikiki’nin 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunda erkekler hem Vision hem de Casual koleksiyonlarıyla hayatın her alanında dikkatleri üzerinde toplayacak. Günlük hayatın temposuna uyum sağlayan ve bu kış LC Waikiki erkeğine rahat kesimler vadeden Casual koleksiyonu, bu sene “Street King”, “Cool So Cool” ve “Caution Street” temalarını sunuyor. Antrasit, bordo ve yeşil tonlarının öne çıktığı “Street King" temasında tişörtler sweatshirtlerle kombinlenirken, denim ve dokuma pantolonlar da spor bir şıklık yakalıyor. Lacivertin tonlarının kırmızı, sarı ve yeşil ile kullanıldığı Cool So Cool koleksiyonunda başrol çizgilerin… Düz çizgilerin yanı sıra ekoselerin de çokça kullanıldığı koleksiyonda kapüşonlu gömlekler, yarım fermuarlı sweatshirtler spor tarzdan vazgeçmeyenler için tasarlandı. Adını ilham aldığı olay yeri şeridinden esinlenerek alan Caution Street koleksiyonunda, siyah ve sarının hakim olduğu kargo pantolonlara şerit detaylı sweat ve tişörtler eşlik ediyor.

Gün içinde şıklığıyla dikkat çekmek isteyenlere özel kesimler sunan Vision koleksiyonu 6 ayrı tema ile yeni sezona hazır. “Autumun Sun”, “Sporty Chic”, “Smart City”, “Rural Life”, “Night Light” ve “Weekend Chic” temaları kış boyunca elegan bir duruş vadediyor. Kısa kollu trikoların ekose kumaşlarla harmanlandığı Autumun Sun temasında sonbaharın tonları süet formlu kumaşlarla hissettiriliyor. Şıklığın spor ayakkabı ve sırt çantasıyla tamamlandığı Sporty Chic temasında ise doğanın doğuş rengi sarı ve yeşilin her tonu cesurca kullanılıyor. Bordonun tüm asilliğiyle yer aldığı Smart City teması ise gri, mavi ve siyah tonlarını kucaklıyor. Tüvit kumaşların pantolonlarda kullanıldığı temada gömlekler şıklığı tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Rural Life teması ise adını aldığı kırsal hayattan esinlenilerek tasarlandı. Kahverengi tonlarının mavi ve lacivert ile kucaklaştığı temada yapay kürklü montlar, balıkçı yaka kazaklar ve uzun palto modelleri dikkat çekiyor. Asaletin rengi morun hakimiyet kurduğu Night Light teması beyaz, gri ve siyah renklerle destekleniyor. Koleksiyonun son teması Weekend Chic ise doğanın temsilcisi yeşilin her tonunu tümüyle sahipleniyor. Çizgilerin pantolonlarda kullanıldığı temada puffer montlar kış aylarında sıcacık şıklık vadediyor.