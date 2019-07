Levi’s® Klasiklerine Sevimli Dokunuşlar

Dünyanın en sevilen karakterlerinden biri olmanın yanı sıra ironik, nostaljik ve ödünsüz bir kültürel ikon Hello Kitty®. Levi's® da işte bu nedenle, 45'inci yıldönümü onuruna kadınlar ve genç kızlar için limitli edisyon bir Levi's® x Hello Kitty® koleksiyonu yaratmak için markanın sahibi Sanrio ile güç birliğine gitti. “Hello Kitty® x Levi's® mı? Sanırım şirinlik için başka bir kelimeye ihtiyacımız olacak. ” - Levi's® Tasarım İnovasyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Cheung.

Sokak giyimi estetiği dikkate alınarak tasarlanan koleksiyonda inanılmaz popüler Japon karakterinin görselleriyle süslü çeşitli tişörtler, üstler, kapüşonlu sweatshirt’ler ve denim seçenekleri yer alıyor. Temel parçalar arasında tamamı Hello Kitty® desenli Levi's® Baggy Overalls Tulum, Hello Kitty® yamalı oversize Dad Trucker ceket ve Hello Kitty® ile arkadaşlarının klasik Levi’s® Batwing logosunun üzerinde yer aldığı Unbasic Hoodie sayılabiliyor. Özel edisyonlarda Hello Kitty® yazılı kırmızı perçinler ve Hello Kitty® kırmızı deriden ikonik Levi’s® patch’ler kullanılıyor.

Levi's® ve Hello Kitty®, büyük bir duygusal bağ yaratan iki ikonik kültürel mihenk taşını buluşturuyor. Nostaljinin yanı sıra derin bir kişisel bağ da hissettirmesi nedeniyle mükemmel bir ortaklık haline geliyor. İki favori marka, yepyeni bir şey yaratmak için güçlerini birleştiriyor.

“Hello Kitty® ve Levi's®, kültürü ve modayı etkileyen küresel yaşam tarzı markalarıdır” diyen Sanrio, Inc. Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Jill Koch, şöyle devam etti: “Limitli seri koleksiyonumuz Hello Kitty’nin® ikonik görsellerini Levi's® markasının imza stilleriyle birleştirerek klasiklerine süper şirin bir dokunuş katıyor. Bu değerli işbirliği için Levi’s® ile birlikte çalışmaktan ve Hello Kitty’nin® 45. yılını şık bir stille kutlamaktan heyecan duyuyoruz. ”

Levi's® x Hello Kitty® koleksiyonu 1 Ağustos’tan itibaren Levi.com’da, seçili Levi’s mağazalarında, Sanrio.com’da ve seçili Sanrio mağazalarında satışa sunulacak.