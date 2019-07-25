II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’dan 1960’ların karşı kültürüne, 80’lerin Yeni Dalgasından günümüze dek çok az giyim parçası, mükemmel eskimiş bir vintage 501® kadar arzu ve bağlılık uyandırabilmiştir. İşte bu nedenle Levi’s® bu sezon şu soruları soruyor: Geleceğin vintage jean’leri hangileri olacak? Sadece çağdaş hayranlar değil yarının stil tutkunları da vintage mağazalarında bugün giydiklerimizden hangilerini arayacak? Bu sorulardan yola çıkan Levi’s® Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonu Future Vintage, denim, spor giyim ve pek çok önemli işbirliği ile geleceğin vintage stillerine işaret ediyor.

Future Vintage koleksiyonu, bilindik olanla yeniyi, şimdi olduğu gibi 30 yıl sonra da giyilebilecek olanı buluşturan stiller sunuyor. Bu sezon Levi’s® şimdiye özlem konseptiyle bugünün kumaşlarını, üretim yöntemlerini ve siluetlerini kullanarak günümüz için giysiler yaratırken 80’lerin ve 90’ların etkilerini de karışıma katıyor. “Box Tab” logolar ve flanel, klasik veya 3D örgü Levi’s® Engineered Jeans™ ya da 1993’ten Levi’s® 501®’lerin yeni üretimleri olsun, bu sezonun her parçasında geçmiş, bugün ve gelecek buluşuyor.

“Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonu için 80’lerin ve 90’ların nostaljisini sıcak ve sofistike katmanlarla harmanladık. İkonik stillerimizi ‘basic’ olmayan orantılarla yorumladık, 90’ların ironisiyle logolarımızda değişiklikler denedik, sportif ‘dad’ temasını erkekler için temel bir stil unsuru olarak kattık. Kadınlar içinse sokak giyimi esintili temaları 80’lerin western kitsch ve sevimli, grunge esintili çiçekli desenleriyle kombine ediyoruz. Sonuçta ortaya nostaljik, bilindik ve yeni tasarımlar çıktı.” - Levi Strauss & Co. Global Ürün Üst Yöneticisi Karyn Hillman.

ERKEK KOLEKSİYONU

Rahat kalıplar ve 90’ların dokunuşları, Levi’s® Sonbahar/Kış 2019 erkek giyim koleksiyonundaki stilleri tanımlıyor. Daha rahat giysi trendinin sürmesi ve baba stilinin hâlâ sevilmesi sayesinde erkekler için moda denklemi “İroni + Athleisure = DadLeisure” şeklinde kuruluyor. 501® ‘93 Straight, Jackson Worker Gömlek ve Levi’s® Engineered Jeans™ modelleri sayesinde daha bol kalıplar, bu stillere örnek gösterilebiliyor. Erkek koleksiyonunda Instagram çağının kalabalığından ve gürültüsünden sıyrılmak için klasikler yeniden yorumlanarak öne çıkarılıyor.

TAPER

Taper yani daralan paça artık erkeklerin yeni normali oldu. Hem 502® Taper hem de 512® Slim Taper, Levi’s® tarihindeki en hızlı büyüyen iki kalıbı oluşturuyor. Trend bu sezon gerek denim, gerek denim dışında genişleyen Taper ürün yelpazesi sayesinde devam ediyor. Denim tarafında, Sonbahar/Kış 2019 sezonu için daha fazla yıkama ve baskı seçeneği sunulurken Warp Stretch, Tencel ve Advance Stretch ile streç alanında mesafe kat ediliyor. Bu malzemeler, daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü sağlıyor. Bu sezon ayrıca 502™ Taper Hi-Ball ve 512™ Slim-Taper Lo-Ball modellerinde yeni kumaşlar ve renk tonları görüyoruz. İçinde yaşadığımız spor ayakkabı çağında onları gösterebileceğimiz doğru pantolonlara da sahip olmalıyız.

KADIN KOLEKSİYONU

Bu sezon kadınlar için 80'lerden ilham alan orantılar, zımbalı süslemeler, western püsküller ve eskitmeler, vintage çiçek desenleri ve arşivlerimizden rodeo esintili grafik desenlerin günümüze uyarlamaları kombine ediliyor. Zengin öncü mirasımızı kutlayan ikonlarımız güncellenerek Future Vintage ve Future Western temalarını buluşturuyor.

RIBCAGE + SCULPT

Levi's® kadınları bu sezon tamamıyla yeni zirvelere ulaşmayı hedefliyor. Özellikle bel yüksekliğinde. Levi’s® tarafından bugüne dek üretilen en yüksek belli seri olan Ribcage ailesindeki genişleme sayesinde yüksek bel artık yeni normal haline gelmiş bulunuyor. Bu sezon sunulan yüksek belli Ribcage Wide Leg Bol Paça ve Ribcage Cropped Flare Kısa Evaze Paça jean pantolonlar, geniş paçaları sayesinde daha retro bir enerji veriyor. Sculpt cephesinde ise formunu korurken maksimum konfor sunan 700 ve 300 serilerinde Hiper Streç, 4 Yönlü Streç ve 4 Yönlü Power Streç kumaş kullanımı öne çıkıyor.