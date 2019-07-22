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Levi’s® Tailor Shop Sponsoru Olduğuu One Love Festival 15’teydi

Levi’s® gerçek festival deneyimini İstanbullu müzikseverlerle buluşturan One Love Festival 15’te festival ruhundan ilham alan uygulamalarıyla yer aldı. Milli dalışcı Şahika Ercümen ve sanatçı Murat Palta da Levi’s® standında festival katılımcılarıyla buluştu.

Moda 22.07.2019, 15:41 22.07.2019, 15:49 Tuğçe Hanım
Levi’s® Tailor Shop Sponsoru Olduğuu One Love Festival 15’teydi

Müziği markanın odak noktasında konumlandıran Levi’s®, dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturan ve Birlikte Güzel tarafından Pozitif deneyimiyle gerçekleştirilen One Love Festival 15’in sponsorları arasındaydı. Parkorman’da gerçekleşen festivalde Levi’s® standında bulunan Levi’s® Tailor Shop ile festivalcilere Levi’s® etiketli ürünlerini kreatif uygulamalarla ücretsiz kişiselleştirme hizmeti verildi. Levi’s® terzisinin yaka iğneleri ve ilgi çekici yamaları tüm gün boyunca festival coşkusuna eşlik ederken ilgi çekici uygulamalarla denime farklı bir boyut kattı.

Sezonun festival seçkisinin satışa sunulduğu stantta, ayrıca grafik sanatçısı Celia Geraedts tarafından Amsterdam’da kurulan Blue Print Amsterdam da Levi’s® tişörtlerine çeşitli şablonlarla el yapımı baskı ve toksin içermeyen doğal su bazlı boyalarla batik boyama uygulamaları gerçekleştirilirken, markanın DNA’sında yer alan bir diğer unsur, sürdürülebilirlik konusu da ön plana çıktı. Levi’s®, geçtiğimiz aylarda global I Shape My World (Dünyama Ben Yön Veriyorum) kampanyası için Türkiye’yi temsilen Şahika Ercümen ile çalışmış ve milli dalışcıya sene boyunca co-sponsor olduğunu açıklamıştı. Festivalde katılımcılarla bir araya gelen Ercümen, onlara Eylül ayında Levi’s® ve kendisinin birlikte gerçekleştireceği kıyı temizliği etkinliğinden de bahsetti ve çevreye duyarlı herkesi bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Levi’s®, geçtiğimiz aylarda sanatçı Murat Palta ile Levi’s® Print Bar için gerçekleşen iş birliğini festivale de taşıdı ve sanatçının eserlerinin basılı olduğu tişörtleri satışa sundu. Murat Palta da festival katılımcıları eşliğinde air brush yöntemiyle Levi’s® trucker ceketi kişiselleştirdi.

20 Temmuz’da Parkorman’da başlayarak 21 Temmuz’da devam eden One Love Festival 15, 2 ayrı mekanda ve toplam 5 sahnede 25 bin müziksevere benzersiz bir deneyim sundu. #BuYazOneLove

#Levis #sponsor #Levis® Tailor Shop #One Love Festival 15 #festival haberleri #moda haberleri
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