Moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan 10 yıllık emeğini sergiledi

Yerel kültürümüzden aldığı kodları global moda trendleriyle harmanlayarak her sezon farklı ve beklenti uyandıran defilelere imza atan moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan’ın geçtiğimiz 10 yıl boyunca gerçekleştirdiği defilelerde yer alan koleksiyonlardan çok özel bir seçkinin yer aldığı retrospektif sergisi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 14. sezonu kapsamında 8 Ekim Salı günü gerçekleşen bir açılışla başladı. MySizeID uygulamasının iş birliğiyle hazırlanan sergi, 18 Ekim’e kadar saat 18:00’de İstanbul Moda Akademisi’nde 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan’ın bu kez geçtiğimiz 10 yıla dağılan farklı koleksiyonlarından seçtiği ikişer görünümle MySizeID uygulamasının iş birliğiyle retrospektif bir sergiye imza atıyor. Daha önce farklı markalar ve ihracat firmaları için sayısız koleksiyon hazırlayan tasarımcı, bugüne kadarki moda haftası serüveninde yer alan erkek giyim tasarımlarını tek sergi çatısı altında bir araya getiriyor.

Niyazi Erdoğan "Bugüne dek moda haftası sürecinde sunduğum koleksiyonlarım benim moda tasarımcısı kimliğimi geliştirmeme ayna tutarken, Türkiye’de moda tasarım sürecinin de profesyonel bir boyuta ulaşmasının yansımasıydı. İstanbul Moda Akademisi’nde bir araya getirdiğim bu tasarımlar hem ciddi anlamda fit ve belli kalıpları olan erkek giyim tasarımında belli bir alanı tanımlarken hem de bu yolda yürümek için arzu duyan genç tasarımcı adaylarına ışık tutacak," diye özetliyor bu sergiyi.

My Size Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Argun Erşen “Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında başarılı tasarımcı Niyazi Erdoğan’ın sergisine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle fit kıyafetlerde beden çok önemli oluyor. MySizeID uygulamamızla herkesin doğru bedene en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Niyazi Erdoğan, daha önceki defile sezonlarında uluslararası üne sahip grafik tasarımcımız Yurdaer Altıntaş’tan üstad şair Tevfik Fikret’e, başarılı heykeltıraş ve matematik tutkunu İlhan Koman’dan İstanbul'a karakterini veren yapılara imza atmış mimarımız Sedad Hakkı Eldem’e, ünlü aktörler Ayhan Işık, Sadri Alışık ve Muzaffer Tema’dan Çiçek Abbas filmine kadar pek çok farklı isme dokunan ve Küba’dan Aşiyan’a, Tarsus’tan Orta Asya bozkırlarına kadar dünyanın farklı coğrafyalarında gezinen koleksiyonlar hazırlamıştı.

MySizeID uygulamasının iş birliğiyle hazırlanan Niyazi Erdoğan – 1 ADAM 10 YIL retrospektif sergisinin küratörlüğünü Barış Çakmakçı üstleniyor. Serginin mekan sponsoru İstanbul Moda Akademisi olurken ve tedarik sponsoru ise Spicy Gourmet Foods oldu.