New York Fashion Week’ten Modacı Hakan Akkaya’ya Kutlama

Son dönemde uluslararası alanda yaptığı defilelerle adından söz ettiren modanın dahi çocuğu Hakan Akkaya'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması geldi. Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan New York Fashion Week, Instagram hesabından Akkaya'nın doğum gününü kutlayarak, takipçilerine duyurdu. New York Fashion Week Instagram hesabında; ünlü modacının şubat ayında gerçekleştirilen defilede sergilediği tasarımlarından birini paylaşarak “Doğum günün kutlu olsun Hakan Akkaya” mesajını yayınladı.

Hakan Akkaya: “Benim için güzel bir sürpriz oldu”

Hakan Akkaya mesaja ilişkin şunları söyledi: “Bir Türk modacı olarak ülkem adına çok gururluyum. Türkiye’nin tanımına katkı yapmanın mutluluğunu yaşadığım bu defilenin ardından gelen doğum günü mesajı bıraktığımız etkinin de önemli göstergesi oldu. Bu defilede tasarımlarımızı dünyaya duyurmamda destek veren başta Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Akkaya, bu yıl şubat ayında Ticaret Bakanlığı'nın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki Türkiye Tanıtım Grubu'nun destekleriyle New York Moda Haftası'da bir defile düzenlemişti. Siyah kategori ile birinci sınıf modacılarla aynı statüde yer alan Akkaya, aynı zamanda genç Türk modacıların da koleksiyonlarını sergilemesini sağladı. Akkaya'nın tasarladığı elbise bu yıl TIME dergisinin kapağında yer alırken, defile ABD'de yayınlanan dünyaca ünlü The Ellen DeGeneres Show'da da gösterildi.