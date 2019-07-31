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Nike’ın Konforda Boyut Atlayan Yeni Üyesi: JOYRIDE

Nike Joyride, markanın üstün konfor sağlayan yastıklama platformuna sahip ayakkabılar yelpazesindeki en son yenilik olarak Nike Air ve Nike React’e katılıyor.

Moda 31.07.2019, 12:22 Tuğçe Hanım
Nike’ın Konforda Boyut Atlayan Yeni Üyesi: JOYRIDE

Joyride, şaşırtıcı derecede hafif, enerji geri dönüşümü sağlayan bir formda üstün darbe emilimi ile kişiselleştirilmiş bir ayak tabanı deneyimi sunarak bacakları dinamik ve zinde tutmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlandı.

Nike Joyride, binlerce mikrokürecikten oluşan Nike'a özel tescilli bir yastıklama sistemine sahip olan boncuklar içeriyor. Bu mikrokürecikler, tabandaki köpüğün her yöne genişlemesine izin veren bölgesel olarak ayarlanmış özel bölümlerin içine yerleştiriliyor. Ayakkabı, koşucuya özel üretilmiş hissi veren, kişiselleştirilmiş dinamik bir ayak tabanı sistemiyle öne çıkıyor

Ayak tabanındaki özel bölümler, hareket halindeyken ayağın yere çarpışını temel alarak tasarlandı. Örneğin topuk yüzeyi, darbeyi emmek için daha büyükken, ön ayaktaki sistem ise ileriye doğru yumuşak bir geçişi kolaylaştırıyor. Nike Joyride, yarattığı eşsiz deneyimle sporcularda adeta bulutlar üzerinde koşma hissi yaratıyor.

Uzun süren yoğun bir tasarım ve deneme sürecinin bir ürünü olan Joyride’ın içerisindeki yastıklama sunan mikrokürecikler, yüz elli adet malzemenin test edilmesiyle tasarlandı. Ayak tabanının özel tasarımı, mikroküreciklerin ayağın etrafında gereğinden fazla hareket etmesini önlemeye yardımcı oluyor. Bu yastıklama sistemi sayesinde mikrokürecikler, ayaklardaki belirli noktaların performans gereksinimlerine uygun bir şekilde bölmeler içinde hareket ediyor.

Nike Joyride, ilk olarak Nike Joyride Run Flyknit modeliyle lanse ediliyor. Tüm koşucular için uyumlu tasarlanan yumuşak yastıklama ve pürüzsüz geçişle etkiyi kolaylaştırmaya yardım eden Joyride, maraton koşucularının büyük yarışlarının öncesi ve sonrası için de, gerçek rahatlığı arayan amatör koşucular için de uygun bir form sağlıyor. Nike Joyride Run Flyknit, Türkiye’de 15 Ağustos’ta nike.com ve seçili Nike mağazalarında satışa sunulacak.

#Nikeın Konforda Boyut Atlayan Yeni Üyesi: JOYRIDE #Nike Joyride #moda #spor modası #spor haberleri #moda haberleri
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