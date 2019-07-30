Online Alışverişte Öncelikle Yorumları Önemsiyoruz

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen moda arama motoru GLAMI.com.tr, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, her geçen yıl moda alışverişlerinde online’ın payı artarken beklentiler de değişiyor.

Tüketicilerin beklentilerini anlamak üzere GLAMI tarafından Türkiye’deki 6097 kullanıcı ile ikincisi gerçekleştirilen GLAMI Fashion (Re)search 2019 isimli araştırmaya katılan her 2 kişiden biri diğer kullanıcıların görüş ve yorumlarını görmek istiyor.

Ankete katılanların online alışverişten diğer beklentilerinde ise kişiselleştirilmiş beden ve stil önerileri (%37) ile dünya çapında da son dönemde trend olan fotoğrafla arama (%18) özelliği öne çıkıyor. Elbise ve ayakkabıların üretim yerleri hakkında yeterli bilgi (%10), ürünlerin video görüntüleri (%9,9) ve Chatbot (%8,2) online alışverişte beklenen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye’de, online ve fiziksel mağaza arasındaki farkın gün geçtikçe azaldığına değinen GLAMI Türkiye İletişim ve Marka Müdürü Melike Huska, “Ülkemizdeki tüketicilerin yüzde 43’ü moda alışverişlerini online kanallar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Fiyat ve indirimler, alışverişle ilgili satın alma kararlarını etkilerken, tüketiciler daha az zaman alan ve seçenek açısından zengin alternatifler sunan online alışverişe her zamankinden daha fazla ilgi gösteriyor. Bu durumun Türkiye'deki moda sektörü alışveriş dinamiklerini doğrudan etkilediğini görüyoruz. Biz de hem sektörün gelişimi hem de tüketicilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için GLAMI’de 10 binin üzerinde marka 1,5 milyondan fazla ürün sunmanın yanı sıra diğer markaların indirimlerini keşfedip karşılaştırma imkanı veriyoruz” dedi.