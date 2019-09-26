“Sezonun en moda pantolonları Koton’da… Pantolon Nasıl Giyilir Koton’a Sor Al!”

Koton Yeni Sezona İddialı Pantolon ve Bluz Tasarımlarıyla Giriş Yapıyor

Koton, sezonun öne çıkan pantolon ve bluz trendlerini 2019/20 Sonbahar-Kış koleksiyonunda bir araya getiriyor. Farklı renk ve desen seçeneği sunan tasarımlar, her vücut tipi düşünülerek hazırlanmış kesimleriyle iş temposunda iyi giyinmeye özen gösteren kadınların beğenisine sunuluyor.

Koton 2019/20 Sonbahar-Kış sezonuna zengin renk, desen ve model seçenekli pantolon ve bluz tasarımlarıyla merhaba diyor. Ofis kullanımları ve modern şehir stiline uygun tasarımlar şık görünümler sunuyor. “Şehre dönüş” teması ile mevsimle beraber dolaplarda da değişim rüzgarlarının estiği sezonda, retro dokunuşlar ve kadınsı formlar öne çıkıyor.

Sezonun trendleri, koleksiyonda doğal ve dikkat çekici renklerle yer alıyor. Feminen detaylar ve kışın ruhuna uygun elegan kumaşlarla hazırlanan tasarımlarda kış beyazı, gri ve kahve tonları, mücevher renkleri ve petrol rengi kullanılıyor.

En moda şehir stillerini belirleyen Koton 2019/20 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu çarpıcı kumaş desenleriyle de dikkat çekiyor. Tasarımlarda ince çizgili ekose, 70’li yıllardan ilham alan geometrik desenler, hayvan derisi desenleri, çiçek motifleri ve puantiyeler yer alıyor.

Sezonun Pantolon Trendleri

Koton 2019/20 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu’nda kış beyazı, petrol rengi, gri, kahverengi ve devetüyü gibi tonlardaki pantolonlar dikkat çekiyor. Kendi kumaşından kemerli veya kemer aksesuarlı yüksek bel, havuç kesim, bol paça, culotte ve utility pantolonlar koleksiyonda feminen ve sofistike dokunuşlarla yorumlanıyor. Pantolonlarda kazayağı, ekose ve balıksırtı desenleri de öne çıkıyor.

Bluzlarda Çarpıcı Yaka Detayları

Koleksiyonda desenler hakimiyetini sürdürürken, yaka kısmı fular ve bağlama detaylı saten bluzlar ve hacimli, kabarık kollu modeller sezonun iki ana trendine vurgu yapıyor. Yüksek bel, havuç kesim, bol paça, culotte ve utility pantolonlarla mükemmel uyum sağlayan zincir, hayvan derisi desenli, çiçek motifli ve puantiyeli geometrik desenli bluzlar ve gömleklerle zarif, şık ve modern görünümler elde ediliyor.

Koton 2019/20 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu, tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da 69,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.