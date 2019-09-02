Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Sevilla, Meksikalı forvet Hernandez'i aldı

Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı ceketler Altınyıldız Classics'te

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketler müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Moda 02.09.2019, 12:02 02.09.2019, 15:41
Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı ceketler Altınyıldız Classics'te
banner63

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketler müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, ceketler ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunacak. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde, erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics’in pamuklu ceketleri hem spor hem şık giysilere başarıyla eşlik edecek.

Altınyıldız Classics’in her gardırobun vazgeçilmezi olan esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip pamuklu ceketleri ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunuyor.

#Altınyıldız Classics
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@