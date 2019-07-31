Tatil Valizi İçin Son Hazırlıklar

BAYRAM TATİLİNİN MODASI BROOKS BROTHERS’TAN



Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yazın son tatilini yapacaklara özel mayo, elbise, valiz, etek, hasır çanta ürünleriyle Brooks Brothers eşlik ediyor. Zarafeti ve kaliteyi 200 yıllık tecrübesiyle birleştiren Amerika’nın köklü markası Brooks Brothers, yaz koleksiyonunda yer verdiği renkli ürünleriyle tatil modasının da anahtarı oluyor.

Son tatilin gözde parçaları

Kurban Bayramı tatilinde deniz kum ve güneşin son kez tadını çıkarmak isteyenler Brooks Brothers’ın floral ve tropik desenli ürünleriyle tanışıyor.

Çiçek desenlerin ağırlık verildiği erkek şortların yanı sıra, kadın eteklerin, hasır çanta ve sandaletlerle tamamlandığı koleksiyon yaz esintisini tatilinize taşıyor. Çiçek desenlerin hakim olduğu elbiseler hem kumaşı hem de kalitesiyle her sezonun favorisi oluyor.

Geniş ürün yelpazesi arasından seçiminizi yapmanız için, Akmerkez Edwards, Kalamış Edwards, İstanbul Zorlu Center, Akasya Acıbadem, İstinye Park, İstanbul Optimum Outlet Ankara Panora ve İzmir Konak Pier AVM’deki Brooks Brothers mağazalarını ziyaret edebilir ya da Edwards Online’a kolaylıkla erişebilirsiniz.