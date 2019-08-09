Yaz Aylarına En Uygun Erkek Gömlek Modelleri

Moda deyince akla ilk kadınlar gelmektedir ama erkekler de kadınlar kadar modanın yakından takipçileridir. Moda dünyasında her gün profesyonel tasarımcılar tarafından yeni ve çeşitli ürünler erkeklerin beğenisine sunuluyor. Karizmatik bir stil yaratmak isteyen erkekler giyim kuşamlarına daha çok özen gösteriyor ve giyimleriyle göz boyuyorlar. Erkeklerin olmazsa olmazı haline gelen gömleklere her geçen gün yeni ve şık ürünler ekleniyor.

Şıklığın Anahtarı Olan Erkek Gömlek Modelleri

Genç ve sportif erkekler için vücut hatlarını ortaya çıkaracak slim fit ürünler bulunmaktadır. Zarafeti ve şıklığı bir araya getiren erkek gömlek modellerini günlük hayatta, okul ve iş hayatında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Resmi ortamlara da uyum sağlayan gömlek modelleriyle stil sahibi olabilir ve göz doldurabilirsiniz.

Canlı renklerdeki kareli ve çizgili erkek gömlek modelleri hem rahatlık hem de şıklık ve sadelik açısından, erkekler tarafından çok tercih edilen ürünler arasındadır. Bahar aylarında şık bir ceketin altına giyeceğiniz gömleklerle farklı tarzlar yaratabilirsiniz. Kış aylarında da kaban altına giyebileceğiniz gömlek hem üşümenizi engeller hem de karizmatik bir görünüme sahip olursunuz.

Erkek ekose gömlek, çizgili gömlek, kareli gömlek, desenli gömlek ve düz gömlek gibi farklı renk ve modelde binlerce ürün bulunmaktadır. Keten, oxford, denim, pamuk, kadife, kumaş ve gabardin gibi kumaş tiplerinde gömleklerden tarzınıza en çok uyacak ve rahat ettirecek gömlekleri seçebilirsiniz. Yaka çeşitliliği açısından da hakim, dik, İtalyan ve klasik yakalı gömlekler de mevcuttur ve her biri birbirinden şık tasarımlara sahiptir. Erkeklerin en çok tercih ettiği gömlek renkleri ise mavi, siyah, beyaz, pembe, lacivert ve haki gömleklerdir.

Erkek Gömlek Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Erkek gömlek modellerini ister tek başına ya da farklı kıyafetlerle (ceket veya kaban altına) kombinleyerek de giyebilirsiniz. Yaz aylarında naylon gömlek giymek yerine, terletmeyen ve kötü koku oluşturmayan %100 koton gömlekler tercih edilmelidir. Kol düğmeli gömlekler kullanmanız sizin için avantaj olacaktır.

Takım elbise altına gömlek seçilirken renk ve desenlere dikkat edilmeli; hatta desensiz ve düz gömlekler seçmek daha faydalı olacaktır. Desensiz gömlekleri daha rahat bir şekilde kravatla kombinleyebilirsiniz. Desenli modellerin üstüne kravat takmanız gerekmeyecektir. Hem renk hem de şıklık açısından göz dolduran slim fit gömlek, renkli kişiliğinizi ortaya çıkaracaktır. Gömlek seçimi yapılırken boy ve kilonuzu da hesaba katmalı ve ondan sonra alışveriş yapmalısınız.