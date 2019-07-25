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Yazın Trendi Hasır Koton’da

Koton, sezonun vazgeçilmezi hasır çanta ve şapka tasarımlarını, hem plajlarda hem de şehirde fark yaratmak isteyen, stil sahibi kadınların beğenisine sunuyor.

Moda 25.07.2019, 12:24 Tuğçe Hanım
Yazın Trendi Hasır Koton’da

Koton’un 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda sunduğu hasır çanta ve şapkalar özgün tasarımlarla Koton mağazalarında yerini alıyor. Plajdan sokağa taşınan hasır aksesuarlar yaz boyunca günlük kullanımın da kilit parçaları haline geliyor.

Yaz sezonunun bir diğer gözdesi elbiselerle de çarpıcı bir şekilde kombinlenebilen sepet, renkli ve örme hasır çantalar, toplantılardan akşam yemeğine her okazyona uygun stiller sunmaya yardımcı oluyor. Tatil modunu yansıtan mesajların yazılı olduğu büyük hasır şapkalar ise plaj modasına öncülük ediyor.

Farklı boyutlarda, klasik ve rengarenk desenlerle süslenen hasır çantalar ile tarzları özgünleştiren hasır şapkalardan oluşan aksesuarlar, tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunuluyor.

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