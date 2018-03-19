Model bir şahsiyet; Hasan Elbenna

Eyüphan Kaya

Sadece 44 yıl yaşayan Hasan Elbenna, İslam’a verdiği hizmetle rol model alınabilecek bir şahsiyettir.

İhvani Müslimin olarak teşekkül eden bu hareketin üç özelliği dikkat çekiyor.

Birincisi “Kitap yazmak yerine yaşayan kitap şeklinde olan insan yetiştirmek”

*Tıpkı Peygamberimizin sahabeyi kiramı yetiştirdiği gibi,

İkincisi “Yanlışlarla uğraşmaktansa iyi işler yapmaya zaman ayırmak”

*Kur’an’ın ifadesiyle “onlar gereksiz, boş mevzularla karşılaşınca birer bey efendi olarak oradan ayrılırlar”

Üçüncüsü, Asgari müşterekler üzerinde Müslümanlarla selamlaşmayı tercih etmek.

*Peygamberimizin Medine vesikası bunun ruhsatını vermektedir.

Bu üç yaklaşıma baktığımız zaman “İhvanı Müslimin” hareketinin müspetliği ortaya çıkıyor.

Bu asırda malum, insanlar az kitap okuyor, ya da okuduklarını yaşamakta zorlanıyor. Ayrıca İslam’ı değerlendiren kimseler de Müslüman olarak bilinen kimselerin hayatına bakarak İslam’ı değerlendiriyorlar. Onun için iyi insanlar yetiştirmek, hal ve davranışlarıyla bir mümin olarak yaşamak İslam’a aynı zamanda önemli bir hizmettir.

Bir az etrafımıza bakalım İslam’ı eleştirenlerin ağzında ne var? Hacı şunu yapıyor, hoca şunu yapıyor, demektedirler maalesef!

Seyyit kutup, Ahmet Yasin… gibi insanlar Hasan Elbenna’nın yetiştirdiği insanlardır.

Dikkatinizi çekmiştir günümüzde insanları çoğu şu şunu yaptı, bu bunu yaptı diyerek vakit öldürüyor; ayrıca gıybet olduğu için kişinin günah kazanmasına da neden oluyor. Hayata/harekete bir şey kazandırdığı da yok.

Hasan El Benna diyor ki, yanlış şeylerle uğraşıp zaman kaybetmektense siz doğru şeyler yapın zamanla daha iyi anlaşılırsınız.

Mesela yıkık dökük bir ev yapan birini eleştirmektense siz daha sağlam ev yapın müşterileriniz oluşur. Bu yaklaşımla harekete hizmet ediyor.

Asgari müştereklere gelince aslında bir çok İslam aliminin dikkat çektiği bir konu. Dünya kadar ortak yanları olan insanların/müslümanların ufak tefek yanlışlarını nazara verip ayrılıkçı bir tutum ortaya koymak hiç akıl işi midir?

Üstat Bediüzzaman’ın da müspet hareket dediği çalışma tarzı bu olsa gerek.

Adı Hasan, Soyadı Elbenna ismi güzel kendi güzel kardeşim, soyadı Elbenna yani çok yapıcı anlamına geliyor. Hayatına bakınca bu muhterem mümin kardeşimiz, hem adının hem soyadının hakkını olabildiğince vermiş öyle ki ismi dahi insana heyecan veriyor.

Bu tebliğ tarzından ders marifet almak dileğiyle.

Ruhu şad olsun.