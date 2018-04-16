MOGADİŞU BELEDİYE BAŞKANI ABDİRAHMAN OMAR OSMAN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA İLE GÖRÜŞTÜ

-OSMAN: “CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SOMALİ’Yİ ZİYARETİ KÖTÜ ŞANSIMIZI DEĞİŞTİRDİ”-TUNA, “TÜRKİYE SOMALİ’YE YARDIMINI SAMİMİYETLE YAPTI. BATI ÜLKELERİ İSE BAŞKA HESAPLARLA GELİYOR” DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna , “burası sizin ikinci vatanınız” diye hitap ettiği Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kardeş şehir Mogadişu’ya gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Tuna, “Yerel yönetimler olarak ortak güzel çalışmalara imza atacağız ve bundan sonra birlikte çalışacağız” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOMALİ’NİN KÖTÜ TALİHİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Ankara’ya ve Başkan Tuna’ya yaptığını belirten Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman, şunları söyledi:

“Somali olarak size büyük saygımız var. Türk Devletinin her Somalilinin kalbinde önemli bir yeri var. 1991 yılına kadar Somali büyük bir devletti. Maalesef devlet sistemi çöktü. O günden beri tekrar ayağa kalkmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Uluslararası toplum sözler verse de hiçbirini tutmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesini ve bakanlarını da yanına alarak Somali’yi ziyareti kötü talihimizi değiştirdi. Bu ziyaret pek çok açıdan tarihi öneme sahipti. Dünyanın Somali’ye bakışını değiştirdi.”

“ERDOĞAN SÖZÜNÜ TUTAR”

Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüyle bahseden Konuk Belediye Başkanı Osman, duygulu bir konuşma yaptı:

“O zamanlar Somali’de hiçbir güvenlik yok deniliyordu buna rağmen Sayın Erdoğan büyük bir krizin olduğu ortamda uçağı ile Somali’ye indi. O zamana kadar hiçbir dünya lideri değil ailesi ile bakanları ile bile Somali’yi ziyaret etmeyi aklından geçirmedi. Sayın Erdoğan bir söz verdi ve hemen sözünü tuttu. Türkiye çok kısa sürede somut adımlar attı. Yol, hastane, okul gibi insanlara dokunan hizmetleri hayata geçirdi. BM ve uluslararası kuruluşlar yıllardır varlar ama Türkiye’nin birkaç yılda yaptığının yüzde 10’unu dahi yapamadılar. Oraya milyar dolar sözde yardım yapıyorlar ama tamamen BM kurumlarına gidiyor, halka yansımıyor.”

“BATI BAŞKA HESAPLAR İÇİNDE”

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Başkan Tuna da, dünyanın Somali konusundaki çifte standartlı yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:

“Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Somali’ye yaptığı ziyaretin ardından Batı ülkelerinin alelacele gelmelerinin sebebini herkes biliyor. Acaba Türkiye’nin orda başka bir hesabı mı var? Somali’nin kaynaklarından mı yararlanacaklar? düşüncesiyle adeta üşüştüler. Somali halkı da neyin ne olduğunu tarihten gelen tecrübelerinden gayet iyi biliyor.”

SOMALİ’YE AMBULANS VE İTFAİYE ARACI YARDIMI

Mogadişu Belediyesi Başkanı Abdirahman Omar Osman’a bir de müjde veren Başkan Tuna, Türkiye Belediyeler Birliği’nin kısa bir süre içinde Somali’ye 4 ambulans ile 4 itfaiye aracı göndereceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın da Mogadişu İtfaiyesi’ne ayrıca eğitim desteği vereceğini belirten Başkan Tuna, tecrübelerini de paylaşarak, “Belediyecilik zor bir iş. Vatandaşın her derdine koşmak gerekiyor. Belediye Başkanı o şehrin dert babasıdır” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Tuna’ya, Somali’nin yerel müzik aletleri hediye edildi.