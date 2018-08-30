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Moldova’nın bağımsızlığının 27’inci yıldönümü Yenimahalle'de kutlandı

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Moldova’nın bağımsızlığının 27’inci yıldönümü Yenimahalle'de kutlandı
Moldova’nın bağımsızlığının 27’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Atanas Karaçoban'ın eserlerinden oluşan resim sergisi, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda açıldı.

Moldova Bağımsızlık Günü dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu,Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  Moldova’nın Ankara Büyükelçisi IgorBolboceanu,Rusya'nın Ankara Büyükelçisi AlekseyYerhov, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Moldova’ya ziyaret edecek

Sergide konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki ülke arasından gerçekleşecek projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moldova’ya ziyarette bulunacağını söyleyen Oktay, “Moldova’nın bağımsızlığının 27’inci yıldönümü kutlu olsun. Moldova ile ikili ilişkilerimizin çeyrek asır boyunca karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğini görmek bizler için bir mutluluk vesilesidir. Ortak sınırımız olmasa da her zaman komşu olarak gördüğümüz Moldova, bizim için önemli bir dost olmaya devam edecektir. Moldova’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi de bu vesile ile belirtmek isterim” dedi.

Uygulama yakın zamanda başlayacak

Türkiye ve Moldova’nın ticari ilişkilerinden de bahseden Oktay, “Hali hazırda 213 firmamız Moldova’da 350 milyon dolarlık yatırım yapmışlardır. Şirketlerimizi Moldova’da daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Turizm alanında ise Türkiye Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca vizesiz seyahat uygulamasını yeterli bulmayarak yeni bir adım daha atacağız. Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız. Yakın zamanda başlayacak olan bu uygulama dostluğumuzu pekiştirecek ve turizm alanında da ilişkilerimizi güçlendirecektir” diye konuştu.

Türkiye bizim stratejik partnerimiz

Büyükelçi Bolboceanu da taraflar arasındaki ilişkilerin daima ortaklık ve dostane ilişkiler temelinde geliştiğine dikkati çekerek, "Türkiye bizim stratejik partnerimiz. Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her sene güçlendiğini görüyoruz." dedi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesine şükranlarını sunan Bolboceanu, "Birçok Moldovalı vatandaş Türkiye'ye geliyor. Aynı zamanda birçok Türk vatandaşı da Moldova'ya gidiyor. Bu da dostluğumuzun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

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