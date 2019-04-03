Motosiklet Hırsızı İzleyenlere: "Bu kadarı da olmaz, pes doğrusu" dedirtti (Videolu)

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın rahat davranışları ise görüntüleri izleyen sahibine, "Bu kadarı da olmaz, pes doğrusu" dedirtti.

Vaka, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Semti Daha Önceki Keşan Yolu Cadde üzerinde alana geldi. Bir dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sahibinin park halindeki motosiklet, kimliği meçhul bir birey tarafından rahat davranışlar içerisinde yürütülerek, gündüz saatlerinde çalındığı görüntülendi.

Akşam saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Fatih Geniş ise polise gidip davacı oldu. Çalınma anına ait görüntüleri izleyen sahibi Fatih Geniş ise, hırsızın rahat tutumlarını hayretle karşıladığını söyledi.

(Hüseyin Tayyar /İHA)