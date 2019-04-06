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MSB: ''Teröristlere Darbe Üstüne Darbe'' ( Videolu )

MSB: ''Teröristlere Darbe Üstüne Darbe'' ( Videolu )

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat...

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MSB: ''Teröristlere Darbe Üstüne Darbe'' ( Videolu )

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

MSB: ''Teröristlere Darbe Üstüne Darbe'' ( Videolu )

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