MSB: ''Teröristlere Darbe Üstüne Darbe'' ( Videolu )
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat...
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MSB: ''Teröristlere Darbe Üstüne Darbe'' ( Videolu )
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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Etiketler : PKK bölücü terör örgütü, Teröristlere Darbe Üstüne Darbe
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