Muazzez Ersoy Kimdir?

Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi önemli hocalardan musiki dersleri aldı. Sahnelere ilk olarak 1982 yılında çıkan Ersoy, İstanbul Pembe Köşk Gazinosu’nda assolistlik yaptı.

1991 yılında “Seven Olmaz Ki” adlı albümünü yayınlayarak adından söz ettirmeye başlayan Ersoy, 1995 yılında kurduğu “Levent Müzik” şirketi ile promosyon, müzik yönetmenliği ve moda editörlüğünü bir araya getirerek kendisinden sonraki yapımcılara örnek olmuştur.