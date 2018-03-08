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Müge Anlı ile Tatlı Sert geçtiğimiz ayda en çok konuşulan yaşam aktüel programı oldu

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Açelya Aşkın

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan programlar arasında Müge Anlı ile Tatlı Sert geçtiğimiz ay yazılı basında hakkında en fazla haber çıkan yaşam aktüel programı oldu. Medya Takip Ajansı Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, usta televizyoncu Müge Anlı’nın yapım ve sunuculuğunu yaptığı ve gündüz kuşağında 7 yıldır canlı olarak ekranlara olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ilgili Şubat ayında yazılı basında 154 haber çıktığı tespit edildi.

Televizyon programlarının yazılı basında çıkan haber yansımalarının incelenerek hazırlanan listeye göre ikinci sırada son zamanda ağırladığı konuklarıyla gündemde öne çıkan Seda Sayan’la olurken gündemde olan ünlü isimlerin ağırladığı program ile ilgili geçen ay yazılı basına 51 haber yansıdığı belirlendi.

Zahide Yetiş’in sunduğu sağlıktan, temizliğe, yemek tariflerinden ilginç yaşam hikayelerine kadar bir çok konunun işlendiği “Zahide Yetiş’le” listede üçüncü sırada yer alırken program hakkında yazılı basında 23 haber yer aldığı görüldü.

Gündüz kuşağının medyada öne çıkan diğer programları ise sırasıyla Esra Erol’da, İyi Bak Kendine, Balçiçek ile Olay Yeri ve Açelya ile Gülümse Hayat olarak tespit edildi. 

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