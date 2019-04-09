Müge Anlı’da Araştırılan Cinayet Yeşilçam Filmlerine Benzetildi

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Önceki gün programın gündeminde olan Zeki Turhal cinayetinin araştırılmasıyla gün yüze çıkan olaylar, adeta Yeşilçam senaryolarından alınmış gibiydi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıkarılan Zeki Turhal cinayetinin olayları, hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Zeki Turhal cinayetine ulaşan olaylar silsilesi, Müge Anlı dahil herkeste şok etkisi yarattı. Cinayetin bir ucu fuhuş çetesine kadar ulaştığı anlaşıldı. Bunun üzerine stüdyodaki herkes büyük şaşkınlık yaşadı.

Ne Olmuştu?

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 8 Şubat 2019 tarihinde 58 yaşında 4 çocuk babası Zeki Turhal, inşaat arazisinde bulunan bekçi kulübesinde bekçilik görevini yerine getirdiği sırada ölü bulunmuştu. Yapılan incelemenin ardından Zeki Turhal’ın bekçi kulübesinin içinde 16 adet ateş edilerek öldürüldüğü bulgusu ortaya çıkmıştı.

Kadın Ticareti Yaptığı Ortaya Çıktı

Büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sır cinayetin perdesi aralanmaya başladı. Müge Anlı ve ekibinin detaylı araştırmaları sonucu ortaya çıkan yeni bilgiler herkesi şoka uğrattı. 8 Şubat tarihinde tam 16 kurşunla öldürülen Zeki Turhal’ın 3 kişiyle birlikte kadın ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Cinayetin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, kadın ticaretinden yasak aşka kadar uzanan ve programın takipçilerini şok eden gerçeklere ulaştı. Programda yer alan Zeki Tuhal’ın eşi Ümmüş Hanım, cinayeti işleyenin kardeşi Ejder Bey olduğunu savunuyor. Ümmüş Hanımın dikkat çeken bir diğer iddiası da Ejder Beyin kadın ticaretinde kullandığı kadınlardan birinin eşi Zeki Turhal’ı öldürmüş olabileceği.

Programa Bağlananlar Ümmüş Hanımı Suçladı

Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına bağlanan Ali Bey sabah bilinmeyen bir numaradan kendisini arayan birisinin olduğunu fakat açmadığını dile getirdi. Ali Bey’in ardından yayına bağlanan Ejder’in beraber yaşadığı Gül Hanım, Zeki bey ve bir kadının kendisini kandırıp kolasının içine hap attıklarını, kendisine geldiğinde tanımadığı insanların olduğu bir evde olduğunu ifade etti. Ümmüş hanımın da bu olayları iyi bildiğini söyleyen Gül Hanım, bunun altında başka bir erkek daha olduğunu ve eniştesinin öldürülmesinin aklını almadığını dile getirdi.