Müge Anlı’dan kayıp kadına ilişkin açıklama

Kayıp Fatma Uyanık olayında yeni gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 6 Ekim 2017'de kaybolan Fatma Uyanık ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı, bugün o sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, 31 yaşındaki Uyanık'ın kaybıyla ilgili olarak savcılığın düğmeye bastığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.