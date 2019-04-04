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Müge Anlı’dan kayıp kadına ilişkin açıklama

Müge Anlı’dan kayıp kadına ilişkin açıklama

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 6 Ekim 2017'de kaybolan Fatma Uyanık ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

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Kayıp Fatma Uyanık olayında yeni gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 6 Ekim 2017'de kaybolan Fatma Uyanık ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı, bugün o sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, 31 yaşındaki Uyanık'ın kaybıyla ilgili olarak savcılığın düğmeye bastığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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