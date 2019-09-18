Muğla'da kruvaziyer turizmi

Ekonomi 18.09.2019, 11:36
Muğla'da kruvaziyer turizmi
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Muğla'da kruvaziyer turizmi
- Çoğunluğu İspanyol 1382 turisti taşıyan kruvaziyer "Horizon", Marmaris Limanı'na bağlandı

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