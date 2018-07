MUHALEFETTE SANCILI GÜNLER

Mevlüt Mürsel Uzun

Meclis de grubu bulunan muhalefet partilerinden CHP ve İYİ Parti’de bugünlerde sancılı günler yaşanıyor. Her iki partide de bu huzursuzluğun esas kaynağını şüphesiz ki 24 Haziran seçiminde ki alınan sonuçlar teşkil ediyor.

CHP’de şu an yaşanmakta olan genel başkanlık krizinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce çekişmesi yaşanıyor. Sebebi açık ve bellidir. Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar girdiği 10 seçimin hepsini de AK Parti karşısında kaybetmiştir. Buna rağmen yenilgiyi pişkinliğe vurup, genel başkanlıktan illa de gitmem diye ayak diriyor. Onun bu inadına karşı tepki gösteren genel merkez delegeleri Muharrem İnceyi olağan üstü kurultayda genel başkanlığa getirmek için noter tasdikli imza toplamaya devam ediyorlar. Muharrem İnce taraftarlarınca yapılan açıklamaya göre kongreyi toplayacak yeterli imzaya ulaşılmış görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay ekibi de elbette ki boş durmuyor 81 ilin il başkanlarını toplayarak zoraki destek açıklaması yaptırdılar. Ayrıca yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle bazılarına adaylık vaadinde bulunarak noter de ki verdikleri imzadan feragat etmelerini şart koştular.

Muharrem İnce cephesi seçimli kongrenin toplanmasında oldukça iddialı. Bu hafta başında topladıkları yeterli imzayı genel merkeze teslim ederek olağan üstü kongrenin toplanmasını talep edecekler. Parti tüzüğüne göre genel başkan 45 gün içinde kongre çağrısında bulunulma zorunluluğu bulunuyor. Yani sizin anlayacağınız Kemal Kılıçdaroğlu baba evini terk eden gelin kız gibi hem ağlar hem giderim diyerek yapışıp kaldığı koltuğu bırakacağa benziyor. CHP’de ki tartışmaların boyutu işte böyle...

Gelelim şimdi İYİ Parti’nin muammaya dönen kongresine; Meral Akşener bir hayal uğruna arkasında yeterli desteği olduğunu düşünerek Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Büyük bir gayret sarfederek tek başına illeri ve ilçeleri dolaştı. Siyasette vaatler ve yorumlar bazen istenildiği gibi çıkmaya biliyor. Meral Akşener’in ki de nitekim öyle oldu. Türkiye genel seçim sonuçlarına göre Meral Akşener’in aldığı oy oranı %7,3’tür. İyi parti milletvekili seçimlerinde barajı aşmış olsa da kamuoyu bunu takdire şayan bir başarı olarak görmüyor. Nitekim Parti teşkilatının Afyonkarahisar’daki kamp toplantısında yaşanan aşırı tartışmalar Meral Akşener in sabrını taşırarak genel başkanlık yetkisini kullanmak suretiyle seçimli olağanüstü kongre kararını aldı. Meral Akşener önemli bir tarafı da bu seçimde genel başkanlığa kesinlikle aday olmayacağını defalarca açıklamış bulunuyor. Partinin üst kademeleri her ne kadar Meral Akşener dışında her hangi bir aday çıkarmayacakları konusunda bir karar almış olsalar da Meral Akşener’i ikna etmelerinin mümkün olmayacağını tahmin ediyorum. Bu durum karşısında en şanslı aday olarak Koray Aydın görünüyor.

HDP’nin durumu hakkında fazla söze gerek yok. Bu partinin ileri gelenleri zaten sırtımızı YPG/PKK’ya dayadık dediklerine göre terör destekçisi bir parti olduğunu söylemekte bir mahsur görmüyorum.

MHP’ye gelince pati olarak dik duruşu ve sözünün eri oluşu haklı olarak kamuoyunun takdirini kazanmış bir partidir…

AK Parti hakkında fazla söze gerek görmüyorum; parti içi uyumuyla ve ülkeye hizmet konusunda övgüyü hak etmiş bir partidir. Çünkü bu partinin bütün kademelerinde görev alan kimseler söz birliği etmişçesine “Durmak Yok Yola Devam” sloganıyla dedikodulardan uzak kalmaya özen gösteriyorlar…