  • BIST 95.122
  • Altın 196,789
  • Dolar 5,0732
  • Euro 5,8804
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C

Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'na kurbanlıkların alımı başlandı

»
Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'na kurbanlıkların alımı başlandı
Kurban Bayramına sayılı günler kala Çankaya Belediyesi’nin Mühye’de bulunan kurban satış ve kesim alanına kurbanlıkların alımına başlandı.

Çankaya Belediyesinin, Yeşilkent Mahallesi (Mühye Köyü)’ndeki kurban satış alanına kurbanlıkların alımına başlandı. 160 çadırlık alanda hizmet veren Belediye,  vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. 

Çankaya Belediyesi alana alınan kurbanlıkların kesime uygun olup olmadığı konusunda denetimlerine de başladı. Alana belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, gebelik şüphesi bulunan hayvanların kontrolünü de ultrason cihazı ile gerçekleştirecek. 

BAYRAMDA TAM KADRO

Bayramda alanın güvenliği ve trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik tedbirler alacak olan Çankaya Zabıtası, kurban kesimi için kasapların başvurusu ile kurban kesecek vatandaşların randevu ve sırasını verecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimi ayrı yerlerde yapılacak. Havalı calaska sisteminin kurulu olduğu alanda, hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler her gün düzenli aralıklarla temizlenecek. Kurbanlıkların alana alınmasından Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün ilaçlama yapılacak. Çankaya Belediyesi bu yıl da yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

 Kurban kesim alanını, satıcı ve alıcıların ihtiyaçlarına göre düzenleyen Çankaya Belediyesi;  Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile Kurban Bayramı öncesinden başlayarak hizmet verecek.  

 
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi İlaçlama Ekipleri köylerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi31 Temmuz 2018 Salı 11:46
  • Çankaya Yıldız bölgesi yeni tesisleriyle göz dolduruyor31 Temmuz 2018 Salı 11:44
  • Çankaya Belediyesi’nin açık hava sinema etkinliği, sürpriz bir evlilik teklifine şahit oldu30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:49
  • Çankaya Belediyesi, Kars’tan Edirne’ye, Siirt’ten Çorum’a birçok kente 20 bini aşkın kitap gönderdi30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
  • “Çankaya’nın Filizleri” projesine su olmak ister misiniz?27 Temmuz 2018 Cuma 11:50
  • Braille Alfabesi Kursu, Bayraktar Çankaya Evi’nde başladı27 Temmuz 2018 Cuma 11:48
  • Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinden devredilen caddelerde de asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladı26 Temmuz 2018 Perşembe 11:57
  • Vergi borcu yapılandırmanın son gün 31 Temmuz25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:43
  • Çankaya Belediyesi, 15 bin aileye gıda paketi dağıtacak25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:41
  • Yüksel Caddesi'nde bulunan Mülkiye Kültür Merkezi’nin yapımı son hız devam ediyor24 Temmuz 2018 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim