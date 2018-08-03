Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'na kurbanlıkların alımı başlandı

Kurban Bayramına sayılı günler kala Çankaya Belediyesi’nin Mühye’de bulunan kurban satış ve kesim alanına kurbanlıkların alımına başlandı.

Çankaya Belediyesinin, Yeşilkent Mahallesi (Mühye Köyü)’ndeki kurban satış alanına kurbanlıkların alımına başlandı. 160 çadırlık alanda hizmet veren Belediye, vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi alana alınan kurbanlıkların kesime uygun olup olmadığı konusunda denetimlerine de başladı. Alana belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, gebelik şüphesi bulunan hayvanların kontrolünü de ultrason cihazı ile gerçekleştirecek.

BAYRAMDA TAM KADRO

Bayramda alanın güvenliği ve trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik tedbirler alacak olan Çankaya Zabıtası, kurban kesimi için kasapların başvurusu ile kurban kesecek vatandaşların randevu ve sırasını verecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimi ayrı yerlerde yapılacak. Havalı calaska sisteminin kurulu olduğu alanda, hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler her gün düzenli aralıklarla temizlenecek. Kurbanlıkların alana alınmasından Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün ilaçlama yapılacak. Çankaya Belediyesi bu yıl da yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

Kurban kesim alanını, satıcı ve alıcıların ihtiyaçlarına göre düzenleyen Çankaya Belediyesi; Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile Kurban Bayramı öncesinden başlayarak hizmet verecek.