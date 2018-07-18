MURAT ERCAN FATİH MAHALLESİ SAKİNLERİNİ DİNLEDİ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan belediye çalışmalarına ilişkin kararları vatandaşlara soruyor.

Rotasını halkın isteklerine göre belirleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Tandoğan Mahallesinin ardından bu kez Fatih Mahallesi sakinleriyle buluştu. Başkan Yardımcıları ile Müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda Mahalleli Başkan Ercan’a merak ettiği tüm soruları sordu, belediye faaliyetleri hakkında görüşlerini iletti. Başkan Ercan ile ilgili müdürler şikayet ve talepleri dikkatle dinledi, tek tek not aldı.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Görüş ve taleplerini doğrudan Başkan’a iletme fırsatı bulan Mahalle sakinleri hizmetlerinden ötürü Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek adına Başkan Ercan mahalle mahalle gezmeye devam edecek. Başkan Ercan Mahalle toplantılarında belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşmayı ve görüş alışverişinde bulunmayı sürdürecek.