Murat Ercan, Kültür Evi’nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’na katıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’da görev yapan Muhtarlar ve Mahalle Başkanları ile bir araya geldi.

Sincan Kültür Evi’nde düzenlenen programa; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ile ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı da katıldı.

Misafirlerini kapıda karşılayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuklarıyla yakından ilgilendi. Muhtarlık kurumunun öneminden bahseden Başkan Ercan “Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu yüzden muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeye çalışıyor ve görüş alışverişinde bulunuyoruz.” diye konuştu.

Başkan Ercan Muhtarların talep ve görüşlerini dikkatle dinledi, sorularını tek tek yanıtladı. Görüş ve taleplerini doğrudan Başkan’a iletme fırsatı bulan Muhtarlar da hizmetlerinden ötürü Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti.