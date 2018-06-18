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Murat Ercan Ramazan Bayramı’nda da halkla iç içeydi

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Murat Ercan Ramazan Bayramı’nda da halkla iç içeydi
Başkan Ercan Ak Parti Sincan İlçe Teşkilatı, Ak Parti Ankara İl Başkanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya bayram ziyaretinde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ramazan Bayramı’nda da halkla iç içeydi. Başkan Ercan bayramın birinci günü Esenler Mahallesi Camisi’nde bayram namazı kıldı ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Gitmedik mahalle bırakmadı. Başkan Ercan Çiçektepe, Peçenek, Malıköy, Temelli, Beyobası, Türkobası, Polatlar, Anayurt, Gökler ve Tekke mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

BAYRAM ZİYARETLERİ

Başkan Ercan bayramın ikinci gününde ise Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret ederek Başkan Tuna ve çalışanları ile bayramlaştı. Ardından Ak Parti Sincan İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Başkan Ercan’a Milletvekili adayları Hacı Turan, Asuman Erdoğan, Kurtçan Çelebi, Barış Aydın ve Serhat Bayar da eşlik etti. Başkan Ercan bayramların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu hatırlattı, “Bizi içten ve dıştan bölmek isteyen vatan hainlerine bu birlik ve beraberliğimiz bir ders olsun” sözleriyle tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını diledi.

Başkan Ercan daha sonra Ak Parti Ankara İl Başkanlığının Genel Merkezi’nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

BAYRAMLAŞMADIK MAHALLE BIRAKMADI

Bayramın üçüncü gününde de Başkan Ercan esnaf ve vatandaşlarla bir aradaydı. Hürriyet, Bacı, Girmeç, Akçaören, İlyakut ve Mülk Mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bayramlaştı. Başkan Ercan esnafı da unutmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile birlikte Sincan çarşı esnafını tek tek ziyaret edip hayırlı bayramlar diledi.

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