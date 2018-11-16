  • BIST 93.427
  • Altın 209,397
  • Dolar 5,3440
  • Euro 6,0592
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C

Murat Ercan yapımında sona gelinen Fatih Spor Kompleksi çalışmalarını yerinde inceledi

»
Murat Ercan yapımında sona gelinen Fatih Spor Kompleksi çalışmalarını yerinde inceledi
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yapımında sona gelinen Fatih Spor Kompleksi çalışmalarını yerinde inceleyerek yapının planlanan tarihten daha erken teslim edileceğini bildirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ercan, “Çalışmalar hızla ilerliyor. Şubat ayında teslim süresi olmasına rağmen müteahhit firma daha yakın bir süre içinde teslim edecek inşallah.” diye konuştu.

Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Spor Kompleksi salon futbolundan basketbola voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak. Sahanın etrafında yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribünler yer alacak. Gençlerin uğrak yeri haline gelmesi beklenen tesis, kongre ve konser gibi etkinliklere de kapılarını açacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi 1- 7 Ekim “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla Ankara’da bulunan camilere kültür gezisi düzenledi04 Ekim 2018 Perşembe 12:17
  • Sincan’da çocuklar, gönüllerince eğlenerek “Dünya Çocuk Günü”nü doyasıya kutladı02 Ekim 2018 Salı 10:55
  • Başkan Murat Ercan Lale Meydanı’nda aşure dağıtımı yaptı21 Eylül 2018 Cuma 11:27
  • Murat Ercan öğrencilerin heyecanına ortak oldu18 Eylül 2018 Salı 10:36
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Zabıta Haftası” nedeniyle personeli makamında ağırladı06 Eylül 2018 Perşembe 11:29
  • Sincan Belediyesi, ilçede ikamet eden şehit aileleri ve yakınları için kültür turu kapsamında İstanbul gezisi düzenledi03 Eylül 2018 Pazartesi 15:07
  • Sincan Belediyesi'nin sahip olduğu ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, süresinin dolması nedeniyle yenilendi17 Ağustos 2018 Cuma 11:41
  • Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:13
  • Çözüm Merkezi Sincan halkının talep ve şikayetlerine hızlı çözümler üretiyor14 Ağustos 2018 Salı 11:35
  • Sincan Belediyesi 10 ile 13 yaş arasında Sincan’da ikamet eden çocuklara ücretsiz kodlama (yazılım) eğitimi veriyor07 Ağustos 2018 Salı 12:54
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim