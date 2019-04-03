Murat Gezer’den Meleği Mina Başaran’ın Anısına Tablo

Geçtiğimiz yıl evlilik öncesi bekârlığa veda partisi için gittiği Dubai’den dönerken 8 arkadaşıyla birlikte yolculuk yaptıkları jetin düşmesiyle hayatını kaybeden Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’den anlamlı bir tablo paylaşımı geldi.

Mina Başaran’ın anısını sanatla yaşatmak isteyen genç işadamı Murat Gezer, Fırat Ergin’e hayatını kaybeden nişanlısı Mina Başaran’ın hatıralarından yola çıkarak “Bellek Frekansları” adında bir tablo yaptırdı.

Mina Başaran’ın trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından büyük acılar yaşayan iş adamı Murat Gezer, nişanlısının anısını sanat eserleriyle yaşatmaya kararlı.

Nişanlısının hatıralarıyla yaşamına devam eden Murat Gezer, çok sevdiği nişanlısının anısına anlamlı bir tablo yaptırarak nişanlısını kaybetmenin acısını yaşamaya devam ediyor. Düğünden bir ay önce Dubai’den İstanbul’a dönerken özel jetin İran üzerinde düşmesiyle hayata gözlerini yuman Mina Başaran’la olan anılarından yola çıkan genç iş adamı, sanatçı Fikret Engin’den anlamlı bir tablo yapmasını istedi.

Anılarını Anlattı, Ortaya Anlamlı Bir Tablo Çıktı

İş adamı Murat Gezer, Mina Başaran’ın hatıralarını canlı tutmak için anlamlı bir tablo yaptırmaya karar verdi. Bunun için sanatçı Fırat Engin’e başvuran Gezer, sanatçıya vefat eden nişanlısıyla olan anılarını uzun uzun anlattı.

Gerekli notları alan sanatçı Fırat Engin, bir süre sonra Murat Gezer ve Mina Başaran’ın anılarından yola çıkarak bir tablo ortaya koydu. “Bellek Frekansları” adını verdikleri bu tabloyu evinin en güzel yerine asan iş adamı Murat Gezer, sosyal medya hesabından da bu anlamlı tabloyu paylaşarak duygusal mesajlar verdi.

Mina Başaran Kimdir?

Başaran Holding’in tek veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran, 2013 yılından beridir şirkette aktif rol sahibiydi. Bunun dışında birçok dergiye de seyahat yazıları yazan Mina Başaran, bir süredir birlikte olduğu Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer ile nişanlanmıştı.

Çiftin düğünü 14 Nisan günü Çırağan Sarayı’nda görkemli bir tören ile gerçekleştirilecekti. Düğün öncesi 8 kız arkadaşıyla beraber Dubai’ye bekârlığa veda partisi kutlaması için giden Mina Başaran ve arkadaşları Türkiye’ye dönüşte İran üzerinde bulundukları jet uçağının düşmesi sonucu arkadaşlarıyla beraber yaşamını yitirmişti.