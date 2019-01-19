Murat Köse Miniklerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Hatice Kasapoğlu / Editör

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile birlikte Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Piri Reis İlkokulu’nda düzenlenen “Karne Dağıtım Töreni” ne katıldı.Öğrencilerin karne heyecanı ve sevincine ortak olan Köse, 1-C sınıfındaki minik öğrencilerin karnelerini dağıtarak tebrik etti. Çocuklara güzel bir tatil geçirmelerini ve ikinci döneme umut ve enerji dolu bir başlangıç yapmaları temennisinde bulunan Mamak Kaymakamı Polat,öğrencilere başarı diledi.

Kitap okuyun tavsiyesi

Öğrencilere mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmelerini dileyen AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Köse de “Sizlerden beklentimiz ikinci dönemde de derslerinize iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmanız.Okulun iyi bir eğitimin yanı sıra size kazandırdıklarını yıllar sonra dönüp baktığınızda anlayacaksınız.Sizler ne kadar iyi yetişir, ne kadar kendinizi geliştirirseniz, şehrimiz de, ülkemiz de o kadar gelişecek ve güzelleşecektir” dedi.Öğrencilere yarı yıl tatilini hem eğlenerek hem de okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Köse, “Kitaplar, tatil döneminde de elinizden düşürmeyeceğiniz hayat rehberiniz olsun.İkinci yarı yılda da başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ilkokul öğrencilerinin okudukları şiir ve gösterileri ile son buldu. Programın ardından Köse, Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu’na giderek burada eğitim gören orta ve ağır düzeyli engelli 12.sınıf öğrencilerine karnelerini verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.