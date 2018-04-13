Müslüman alemin Miraç Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum

Mustafa Toruntay

Müslüman aleminin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Kudüs (Beytü'l-Makdis)’ten Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak idrak ettiğimiz Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun.

Böylesine mübarek bir geceye daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, yüreğimizi haset, kin, düşmanlıktan arındırarak, bütün kötü duygu ve düşüncelerden arınmamıza vesile olan bu müstesna gece bin bir mucizeyi de içinde barındırır. Bir insanın ulaşabileceği en ulvi makama yükselen, alemlere rahmet olan Peygamberimiz Hz. Muhammed ’in (S.A.V) miraca yükselmesinin yıl dönümü olan bu kutsal gece, gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine imkan sağlar. Bizler de böyle müstesna gün ve gecelerin kıymetini bilmeli, ona göre hareket etmeliyiz. Ayrıca bu mübarek günlerin ve gecelerin, el ele verip tüm dünyada barışı tesis etmemiz için bize sunulmuş birer fırsat olduğunu unutmamalıyız. Bunların yanı sıra, Kudüs’ün biz Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteren bu gecede Kudüs’ün özgürlüğü ve oradaki kardeşlerimiz için de dua etmeliyiz.