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Mustafa Ak, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu

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Mustafa Ak, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu
FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümüne özel anma etkinlikleri kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

FETÖ’cü teröristlerin hain darbe girişimine kahramanca karşı çıkan ve vatan için canını feda eden 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerinin Karşıyaka Mezarlığında bulunan kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua edip, çiçek bıraktı. Ak ayrıca TÜRKSAT’ta şehit olan Ahmet Özsoy’un Bağlum Mezarlığı’nda bulunan kabrini de ziyaret etti.

Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte Genelkurmay Başkanlığında şehit düşen Fırat Bulut ve Kızılay’da helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan Murat İnci için okutulan mevlid programlarına katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Başkan Ak, şehitlerin aileleriyle de görüşerek hatırlarını sordu.

Belediye bünyesindeki başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz gecesinin en genç şehitlerinden Mustafa Avcu’nun Çorum Karadonaayşe Köyü’ndeki kabrini Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal,  AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile birlikte ziyaret edip çelenk bıraktılar.

Keçiören’in 27 şehidi belediye yetkilileri tarafından kabirleri başında ziyaret edilip çelenk bırakılırken vatan için gösterdikleri kahramanlıkları da bu vesileyle yeniden hatırlatıldı.​

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