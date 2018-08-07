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Mustafa Ak, Ağustos ayında doğan 196 personelin doğum gününü kutladı

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Mustafa Ak, Ağustos ayında doğan 196 personelin doğum gününü kutladı
Hizmetle birlikte vatandaşın gönlünü kazanmak da önemli ilkesi ile hareket eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ağustos ayında doğan 196 personelin doğum gününü kutladı.

Gönül belediyeciliği kapsamında Belediyenin yemekhanesinde düzenlenen programa Başkan Ak, Ağustos ayında doğan 196 personel ile onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak isteyemeyen belediye çalışanları katıldı.

Hizmet etmenin yanı sıra insana dokunmanın ve onlarla özel günlerinde bir araya gelmenin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Ak, “Bu ay doğan çalışanlarımızın doğum gününü hep birlikte kutlamak istedik, onlara hayırlı, uzun, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum. Hepimizin arzusu yaşantımızda iyi bir iz bırakmak… İnşallah hem bu dünyaları hem de öbür dünyaları mamur olur.” dedi.

114 BİN KEÇİÖRENLİ’YE DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Ak ayrıca Kasım ayında başlattıkları “Unutulmayacak kadar önemlisiniz” uygulamasıyla 114 bin 419 Keçiörenli’nin kendisi, anne - baba ve eşlerinin doğum gününü SMS ile kutladıklarını ve “onlara sevginizi gösterin” hatırlatması yaptıklarını belirtti.

EN GENÇ VE EN YAŞLI PERSONELE BAŞKAN’DAN HEDİYE

Gönül belediyeciliği ile kalpleri fethetmeye devam ettiklerini de vurgulayan Ak, “Gönül ister ki hepsinin doğum gününü tek tek kutlayalım ama biz kocaman bir aileyiz, bir arada kutlamak anlamlı çünkü paylaşmak güzeldir. İyi ki doğdunuz.” sözleriyle çalışanların doğum gününü kutladıktan sonra Ağustos ayında doğan en yaşlı personel Veysel Altıntaş (64) ve en genç personel Adem Yerlikaya’ya (23) hediyelerini verdi. 

Veysel Altıntaş, Başkan Ak’ın da Ağustos doğumlu olduğunu hatırlatarak tüm personel adına çiçek takdim ederken, “Kaç yıldır belediyeciyim, böyle değerli ve kıymet veren bir çalışmayla ilk kez karşılaşıyorum.

Çok mutlu oldum.” sözleriyle duygularını ifade etti. Doğum günü olan personele tek tek hediye dağıtılmasının ardından doğum günü, birlikte yenen yemek ve toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.​

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