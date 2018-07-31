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Mustafa Ak, doğuştan engelli Tuğba Coşkun’un 3 dileğinden 2’sini gerçeğe dönüştürdü

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Mustafa Ak, doğuştan engelli Tuğba Coşkun’un 3 dileğinden 2’sini gerçeğe dönüştürdü
Sosyal belediyecilikte de öncü olan ve yardımlaşma kültürünün gelişmesine büyük katkı sunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, doğuştan engelli Tuğba Coşkun’un 3 dileğinden 2’sini gerçeğe dönüştürdü.

Yakacık Mahallesinde dedesi Mehmet Coşkun ve babaannesi Sultan Coşkun ile yaşayan Tuğba Coşkun’un 3 dileğinden ikisi Başkan Mustafa Ak sayesinde gerçekleşti. Doğum esnasında beyne yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan Tuğba Coşkun (31), 24 Haziran seçimleri esnasında tekerlekli sandalye ve Başkan Mustafa Ak ile tanışmak istediğini dile getirmişti. Başkan Ak da genç kadının bu arzusunu sürpriz bir ziyaretle gerçekleştirdi. Doğum gününde tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Ak’a Coşkun, “Hayatımda aldığım en güzel doğum günü hediyesini siz verdiniz. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni o kadar mutlu ettiniz ki… Artık rahatça dışarı çıkabileceğim dedemlere yük olmadan kendi işlerimi yapabileceğim.” sözleriyle duygularını ifade etti.

ÜÇÜNCÜ DİLEK CUMHURBAŞKANINA SARILMAK

Sevinçten gözleri dolan Tuğba Coşkun, “3 tane dileğim vardı, biri tekerlekli sandalye, diğeri Başkanımızla tanışmak, sonuncusu da Cumhurbaşkanımızı görüp ona sarılmak… Rabbim 2 dileğimi kabul etti, inşallah üçüncüsü de gerçekleşir. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, onu yakından görmeyi çok istiyorum.” dedi. Dedesi Mehmet Coşkun da, “80 yaşındayım, ilk kez bir belediye başkanı evimize misafir oldu, isteğimizi yerine getirdi. Çok duygulandım, tarifi imkansız bir sevinç yaşadık, Allah ne muradı varsa versin, kapım her zaman açık…” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Ak, “Bizden tekerlekli araç istemişti, biz de doğum gününde evine misafir olup bu dileğini yerine getirdik. Benimle tanışmak istediğini duydum, o nedenle tekerlekli sandalyeyi kendim getirmek istedim. Artık istediği yere rahatça gidebilecek. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz…” ifadelerini kullandı.​

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