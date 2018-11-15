Mustafa Ak, “engellilere karşı duyarlılık” mesajı vermeye devam ediyor

Engelli dostu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “engellilere karşı duyarlılık” mesajı verirken son 1 yılda Engelli Danışma Merkezi vasıtasıyla 2.835 kişiye hizmet verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “engellilerin hayata katılmaları için devrim niteliğinde adımlar attık” cümlesini de hatırlatan Başkan Ak, hizmetin önünde bir engel olmadığını belirterek, "Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. 8 bin 23 kişi bu hizmetlerimizden faydalandı. Engelli nakil araçlarımız ile hastane, banka gibi günlük işlerini yapmalarında kolaylık sağlıyoruz. Kendi kişisel bakımlarını yapamayanlara yardımcı oluyoruz. Ankara Üniversitesi, ÖZEV ve TÜBİTAK iş birliği ile ilçemizdeki 334 parkı bedensel ve görme engelli vatandaşlarımız için ulaşılabilir hale getirdik.” diye konuştu.

“Aramızdaki Fark Engel Olmasın Projesi” ile okulların fiziki koşullarını engellilerin kullanımına uygun hale getirdiklerini belirten Başkan Ak şu bilgileri verdi; “Okul girişlerine rampalar yaptık. 21 Okulumuzda özel alt eğitim sınıfları açtık. Ayrıca Engelli Mesleki Eğitim ve Otistik Çocuklar Merkezinin açılmasına destek olduk. Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde Dezavantajlı Bireylerin istihdamı için Eğitim ve Koordinasyon Projesini (İSKEP) hayata geçirdik. Projeden şu ana kadar bin 500 vatandaşımız faydalandı. İletişimde engelleri kaldırmak için işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımıza özel İşitme ve Konuşma Engelli Hattını açtık."

Ak, 2010 yılından bu yana hizmet veren Engelli Danışma Merkezi ile yaklaşık 25 bin kişiye ulaştıklarının da altını çizdi.​