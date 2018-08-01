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Mustafa Ak, Gazze için Kurban vekaletini Kızılay’a verdi

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Mustafa Ak, Gazze için Kurban vekaletini Kızılay’a verdi
İhtiyaç sahiplerine ulaşarak Türkiye'nin gururu olan Türk Kızılayı'na bağış yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "kurban paylaşmaktır" mesajı verdi.

Gazze için Kurban vekaletini Kızılay’a veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşliğe vesile olmasının yanında yardımlaşma ve dayanışmayı da teşvik eden anlamlı ve özel günlerdir.  Etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini bizlere yeniden hatırlatarak, bizleri bu konuda duyarlı olmaya sevk eder. Sadece ülkemizde değil dünyada da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ülkemizin gururu olan Türk Kızılayı, alan el ile veren el arasında köprüdür.” derken, mazlum Filistin halkı ile her zaman dayanışma içinde olduklarını da vurguladı.

Filistin’in El –Halil ve Jabalia Belediyeleri ile kardeş olduklarını belirten Ak, Filistin’e özgürlük ve adaletin gelmesinin ortak temennileri olduğunu da dile getirdi.

BAYRAM BEREKETİNİ PAYLAŞMA ÇAĞRISI

 "Yardım seven ol, kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşarak Kurban Bayramının paylaşmaya da vesile olmasına aracılık eden Türk Kızılayı'na kurban bağışı yapan Başkan Ak, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ederken, “Kurban etlerinden elde edilen kavurma, konserve haline getirilerek kutulanıyor. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, böylece bayram bereketi paylaşılıyor. Herkesi bayram bereketini paylaşmaya davet ediyorum.” diye konuştu.​

Hayırseverler Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekâletlerini verebiliyor.​

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