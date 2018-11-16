Mustafa Ak, Gönül Belediyeciliği seferberliği kapsamında Bağlum Kafkas Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gönül Belediyeciliği seferberliği kapsamında sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü halk buluşmalarında bu hafta Bağlumlu vatandaşlarla bir araya geldi.

Kafkas Mahallesi’nde kurulan platformda gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşların problemlerine anında çözüm bulundu.

VATANDAŞIN SIKINTILARINA DERHAL ÇÖZÜM

Keçiören Belediyesi, Gönül Belediyeciliği projesi kapsamında birçok mahallede gerçekleştirdiği halk buluşması organizasyonunu Kafkas Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Buluşma öncesinde esnaf ziyaretinde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşla ve Bağlum esnafıyla muhabbet etti. Kafkas Mahallesi üzerine kurulan platformda Başkan Ak’la görüşmek isteyen vatandaşlardan kayıt alınarak buluşmanın düzenli gerçekleşmesi sağlandı. Vatandaşların sıkıntılarını gidermek için Başkan Ak’ın öncülüğünde, başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de katılımıyla Bağlum’a yapılan çıkarma vatandaşları oldukça memnun etti. Vatandaşların her tür problemini yüz yüze anlatma imkânı bulduğu buluşmada belediye hizmetlerinin yanı sıra insanların gönüllerine de dokunan projelere hız kesmeden devam edileceği belirtildi. Başkan Ak’la birçok kez görüşme imkânı bulduğunu söyleyen vatandaşlar duygularını, “Allah başkanımızdan razı olsun. Ne zaman dara düşsek, ne zaman bir sıkıntı yaşasak hep kapımızı çalıyor. Bugün de mahallemizin sıkıntıları için bizlerle buluştu. Sıkıntılarımızın çözüme kavuşacak olması bizleri oldukça mutlu etti” sözleriyle dile getirdi.

“HİZMETLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN GÖNÜLLERİNE DOKUNUYOR”

Ak Parti belediyeciliğinin temel esasının vatandaşla iç içe olmak olduğunu kaydeden Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Gönül Belediyeciliği ile vatandaşların gönüllerini fetheden bir belediyecilik anlayışına geçildiğini belirtti. Halk buluşmalarının gönül belediyeciliği kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Ak, “Olağan belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal belediyecilik hizmetlerimizi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak sunmak için halk buluşmalarını sürekli hale getirdik. Her hafta farklı mahallemizde toplanarak vatandaşlarımızın derdiyle hemhal olmayı sürdürüyoruz. 10 yıllık yerel yönetim deneyimimizi vatandaşlarımıza hizmet olarak sunmak için onlarla iç içe, onların da fikirlerini alarak büyük Keçiören ailesine yakışır projeler üretiyoruz. Yaşlı, bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettiren sosyal belediyecilik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

HALK BULUŞMASININ ARDINDAN EV ZİYARETİ

Bağlum’da gerçekleştirilen halk buluşmasının ardından bir dizi ev ziyaretinde bulunan Başkan Ak’ın ilk durağı Haşim ve Hamide Akbalık ailesi oldu. Akbalık ailesinin çay ikramını geri çevirmeyen Ak, çeşitli sohbetler gerçekleştirerek ikinci ev ziyareti için Burhanettin ve Cahide Aydın ailesine konuk oldu. Keçiören Belediyesi’nin insanlara dokunan projelerini ve sosyal belediyecilik çalışmalarını beğendiklerini ifade eden Burhanettin Aydın Başkan Ak’a teşekkür etti. Ev ziyaretlerini hız kesmemeden devam ettiren Ak, Hac ibadetinden dönen Kafkas Mahalle Muhtarı Veysel Gebeş’in ailesine de ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ak’a zemzem suyu ve çay ikram eden Gebeş ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Son ev ziyareti ise Muhtar Gebeş’in ricası üzerine yüzde 85 engelli olan mahalle sakini Ramazan Keşan’a ve ailesine geçekleştirildi. Ramazan Keşan’ın bakımını sağlayan eşi Şaziye Keşan’a teşekkür eden Ak, “Allah sizden razı olsun. Ramazan amcaya çok iyi bakmışsınız” diyerek ev ziyaretlerini tamamladı.​