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Mustafa Ak, Kamil Ocak Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi ve vatandaşların problemlerini dinleyerek notlar aldı

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Mustafa Ak, Kamil Ocak Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi ve vatandaşların problemlerini dinleyerek notlar aldı
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, her hafta organize edilen halk günü buluşmalarının bir yenisini gerçekleştirdi.

Keçiören’de Kamil Ocak Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Mustafa Ak, vatandaşların problemlerini dinleyerek notlar aldı.

Gönül Belediyeciliği ile yeni çalışma modeline hız kazandıran Keçiören Belediyesi, Başkan Mustafa Ak’ın öncülüğünde vatandaşlarla bir araya gelerek onların şikâyetlerini ve problemlerini dinledi; mutluluklarını ve heyecanlarını paylaştı. Halk günü buluşması kapsamında, Kamil Ocak Mahallesinde oluşturulan platformla sosyal belediyecilik sokağa taşındı.

PROBLEMLERE ANINDA ÇÖZÜM BULUNDU

Vatandaşların Başkan Ak ile yüz yüze görüşme imkânı bulduğu buluşmada, yüz yüze görüşmelerin düzenli ve hakkaniyetli olması için belediye personelleri tarafından kayıt oluşturuldu. Vatandaşların problemlerini dinleyen Ak, anında müdahale edilmesi mümkün olan sorunlar için toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat verdi. Halk buluşmalarına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Ak, “Keçiören’de,  vatandaşlarımızın problemler karşısında yalnız olmadıklarını hissettirmek ve problemlerine çözüm sunmak için onlarla iç içe organizasyonlar düzenliyoruz. Halk buluşmaları, gönül belediyeciliği çalışmalarımızın yalnızca bir tanesi. Sosyal anlamda, çözüm odaklı birçok organizasyonla halkımızın karşısına çıkıyoruz” dedi.

“KOŞA KOŞA GELDİK”

Halk buluşmasına katılan, isteklerini ve beklentilerini Başkan Ak’a ilettiğini söyleyen vatandaşlardan İmran Güner , “Başkanımızın bizlerle buluşup, dertlerimizi dinleyeceğini duyunca koşa koşa geldik.  Ben başkandan bir ricada bulundum. Benim ricamı not etti ve yetkililere talimat verdi. Başkanımız ne zaman mahallemizi ziyaret etse çocuklarımızı da alıp onu görmeye ve dinlemeye geliyoruz”  ifadelerini kullandı. ​

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