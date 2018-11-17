Mustafa Ak, Kavacık Subayevleri’nde Mehmet Akif İlkokulu’na ziyarette bulundu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kavacık Subayevleri’nde Mehmet Akif İlkokulu’na ziyarette bulunarak okul müdürü Hasan Ertuğrul’a misafir oldu.

4’üncü sınıf öğrencilerinden sınıf başkanı Duru Kaya’nın davetini geri çevirmeyen Ak, Duru’nun elinden tutarak sınıfa sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Okulun eksiklerini tamamlama sözü de veren Ak, minik öğrencileri ziyareti sırasında keyifli anlara tanıklık etti.

TÜM SINIFA HATIRA FOTOĞRAFI SÖZÜ

Sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere büyük önem veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören’de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik her hafta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bu hafta Kavacık Subayevleri’nde Mehmet Akif İlkokulu’na misafir oldu. Okul müdürü Hasan Ertuğrul’u makamında ziyaret eden Ak, daha sonra geleceğin teminatı minik öğrencilerle buluştu. 4’üncü sınıf öğrencilerinden sınıf başkanı Duru Kaya, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı okul müdürü Hasan Ertuğrul’un makamında görünce Ak’ı sınıfına davet etti. Başkan Ak’ı elinden tutarak sınıfına götüren Duru Kaya, sınıf arkadaşlarına yaptığı sürprizle büyük mutluluk yaşadı. Ak, öğrencilerin defterlerine hatıra imzası attıktan sonra öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğraflarından birini sınıf mevcudu kadar bastırarak tüm sınıfa hediye etme sözü verdi. Okul müdüründen okulun eksiklerine ilişkin bilgi de alan Ak, eksiklerin tamamlanması için birim müdürlerine talimat verdi.

“GENÇLERİMİZE ÖNEMLİ OLDUKLARINI HİSSETTİRİYORUZ”

Gençlerin eğitilmesine ve motivasyonlarının artırılmasına büyük önem verdiklerini belirten Ak, “Keçiören’de eğitim veren gerek devlet okullarına gerekse özel okullara daima destek veriyoruz. Okullarımızın herhangi bir eksiği varsa giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece fiziki anlamda değil, gençlerimizle bir araya gelerek de onlara geleceği inşa etmek adına önemli olduklarını hissettiriyoruz. Ziyaretlerimizde okul müdürlerimizle ve öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Görüşmelerimizde okulların durumları hakkında bilgi alarak dilek ve şikâyetleri dinliyoruz. Eğitimin her kademesinde kalitenin yükselmesi için elimizdeki imkânları seferber ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum” dedi.​