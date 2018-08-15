Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi Fen İşleri ve Etüt Proje Müdürlüğü teknik ekiplerinin çalışmalarını incelemelerde bulundu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kızlar Pınarı ve Zileliler Caddesi ile Türkistan Parkı’ndaki yenileme çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri ve Etüt Proje Müdürlüğü teknik ekiplerin yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından başlatılan yol çalışması, evlerine ulaşabilmek için başka güzergâhları kullanmak zorunda kalan vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Kısa sürede tamamlanacak olan yol çalışması, Türkistan Parkı’ndaki çevre ve kaldırım düzenlemesinin ardından trafiğe açılacak. Kızlar Pınarı ve Zileliler Caddesi’nde sürdürülen bağlantı yolu projesi ile trafik yoğunluğunun azalması da bekleniyor.

“İLMEK İLMEK ÖRÜYORUZ”

Yol yapım sürecini yerinde inceleyen Başkan Ak, “İlçemizde modern şehir anlayışına uygun olarak bölünmüş yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle araları da dâhil olmak üzere hiçbir caddeye ve sokağa ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmaması için 10 yıldır ilçemizi ilmek ilmek örüyoruz. Bu çalışmamızla Kızlar Pınarı ve Zileliler Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltıp, Türkistan Parkı’nın peyzaj çalışmalarını tamamlamış olacağız” dedi. ​