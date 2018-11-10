Mustafa Ak öncülüğünde, Yeşil Gün Projesi bu hafta Yayla Mahallesi’nde gerçekleştirdi

Keçiören Belediyesi’nin her hafta farklı mahallelerde organize ettiği Yeşil Gün Projesi bu hafta Yayla Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un katıldığı etkinlikte çevre temizliğine vurgu yapılırken, Keçiören Belediyesi’nin muhtarlarla işbirliği yaparak Yayla Mahallesi’nde 1 haftadır sürdürdüğü yoğun çalışmalarla da mahallenin eksikleri giderildi.

TEMİZ BELEDİYECİLİK GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM

Keçiören Belediyesi’nin her hafta farklı mahallelerde sürdürdüğü Yeşil Gün Projesi bu hafta Yayla Mahallesi’nde Çevre Çiçekleri öğrencileri ve Yayla Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 300 kişilik personelle 1 hafta boyunca Yayla Mahallesi’ne çıkarma yapan Keçiören Belediyesi personelleri; peyzaj, yol asfaltlama, çevre düzenlemesi ve temizlik gibi çeşitli çalışmalarla mahallenin eksiklerini tamamladı. Etkinliğin son gününe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve muhtarlar katıldı. Etkinlikte çocukların çevreye karşı bilinçlendirilmesi ve Keçiören’in temiz bir görünüme kavuşması için Başak Ak ile Bulut çocuklarla ve kadınlarla mıntıka temizliği yaptı. Mıntıka temizliğinin ardından Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu’na ziyarette bulunuldu. Okul müdürüyle ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Ak, okulun eksiklerinin tamamlanması için birim müdürlerine talimat verdi.

YEŞİL GÜN’DE ‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE DESTEK

Yayla Mahallesi’nde gerçekleştirilen Yeşil Gün Projesiyle, çocukların ve gençlerin çevreye karşı bilinçlendirildiğine vurgu yapan Ak, “Yeşil Gün Projesiyle asıl amacımız çevre bilincini artırmaktır. 2009’dan bu yana ‘Çevre Çiçekleri’ adı altında yürüttüğümüz projemizle çocuklarımızı, tiyatro ve gezi benzeri sosyal aktivitelerle bilinçlendiriyoruz. Yaklaşık 115 bin çevre çiçekleri müfettişimiz var. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ne de atık maddeleri evde ayrıştırmayı teşvik ederek destek veriyoruz. Böylece hem doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz. Çevre temizliğine gösterdiğimiz özenle 100’e yakın sitede çöpleri yer altında toplayıp görüntü kirliliğinin ve pis kokunun önüne geçiyoruz. 10 yıldır toplumun her kesiminin gönlüne dokunarak sürdürdüğümüz sosyal belediyecilik projelerimiz çeşitli ödüllere layık görüldü. Bundan sonra da Keçiörenli vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek toplum yararına projelere imza atacağız” dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, “Keçiören Belediyesi’nin çalışmalarıyla değerli Keçiörenliler daha modern bir ilçede yaşıyor. Çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. ​