Mustafa Ak, şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Piyade Er Bayram Kavcı için düzenlenen mevlit programına katıldı.

2016 yılında Ankara’da Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Bayram Kavcı için düzenlenen mevlit programına katılan Başkan Ak'ı, şehit yakınları ve mahalle sakinleri karşıladı.

“ŞEHİT ANASIYIZ, ŞEHİT BABASIYIZ, ŞEHİT KARDEŞİYİZ”

Uludere şehidi Bayram Kavcı'nın cenaze töreninde Kavcı Ailesi'nin attığı, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Çorum’dan vatana bir asker daha” sloganlarını hatırlatan Başkan Ak, "Milletimiz içerde ve dışarda gruplanan her türlü düşmana karşı dik durarak, fesat odaklarına gereken cevabı her fırsatta vermiştir. Biz millet olarak şehit anasıyız, şehit babasıyız, şehit kardeşiyiz. Vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden Bayram Kavcı kardeşime ve tüm vatan şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın rahmeti üzerlerinde olsun" dedi.

Mevlidin sona ermesiyle Kavcı Ailesi'ne başsağlığı dileyen Başkan Ak, Hak-İş Sendikası'nın Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlediği, 15 Temmuz Kahraman Şehitleri Anma ve Mevlit programına geçti.

MİLLETİMİZ KARANLIK GECEYİ AYDINLIĞA ÇEVİRDİ

Keçiören Belediyesi ile Hak-İş Sendikası’nın ortaklaşa düzenlediği programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitlerinden Celalettin İbiş adına mevlit yemeği verildi.

Devlet ve millet olarak terörün her türlüsünün üstesinden gelecek güçte olunduğuna vurgu yapan Başkan Ak, "Demokrasi ve milli birlik dersi veren şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek şöyle devam etti: " Millet olarak kimsenin önünde eğilmeyeceğimizi 15 Temmuz hain kalkışmasında, gerek millet olarak gerekse siyasi irademizle tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz’u unutturmamak adına yapılan bu etkinlikte emeği geçenleri tebrik ediyorum. 15 Temmuz’da millet olmanın, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın şuurunu hep birlikte yaşadık. Ülkemizin geleceği açısından karanlık bir geceydi. O geceyi aydınlığa çeviren başta şehitlerimiz ve gazilerimiz, ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara çıkan milletimizdir. Devletimizin bölünmesinin, parçalanmasının ve istila edilmesinin önüne geçen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah bu tür geceleri bir daha göstermesin.”

“BUGÜNKÜ EKONOMİK BUNALIM 15 TEMMUZ’UN DEVAMIDIR”

Türkiye’de yaşanan ekonomik bunalımın 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir devamı olduğunu kaydeden Başkan Ak, “Bugün görüyoruz ki bizi bölmeye çalışanlar planlarından vazgeçmiş değiller. Milletimizin vatan nöbetine devam etmesi bekamız açısından çok önemlidir. Şu anda yaşadığımız ekonomik bunalım 15 Temmuz darbe girişiminin bir devamıdır. Buna milli birlik ve beraberlik içerisinde karşı durmak her zamankinden daha önemlidir” diye konuştu.

15 Temmuz’da gazi olan Keçiören Belediyesi personeline Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediyesini Başkan Ak, 15 Temmuz Şehidi Celalettin İbiş’in oğluna ise Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediyesini Hak-İş başkanı Mahmut Arslan verdi. Etkinlik şehitlerin kabir ziyaretinin ardından sona erdi.