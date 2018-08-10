Mustafa Ak, sel mağduru vatandaşın evini ziyaret etti

Keçiören’de sağanak yağışların etkisiyle meydana gelen taşkın sonucu mağdur olan vatandaşların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan hasar tespit çalışması sonucunda, Keçiören Belediyesince toplamda 109 konutun tadilatı tamamlandı.

AFET MAĞDURU KALMADI

Bu yıl yaz aylarında Türkiye’de etkili olan yaz sağanakları Keçiören’de de etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Kamil Ocak mahallesinde meydana gelen taşkınlarda 63 ev, 20 ticarethane ve 26 ortak alan hasar görmüştü. Hasar tespit raporları doğrultusunda tadilata başlayan Keçiören Belediyesi, afete uğrayan 109 konutun tamamında çalışmalarını tamamlayarak evleri ve işyerlerini sahiplerine teslim etti.

SEL MAĞDURUNA EV ZİYARETİ

Keçiören Kamil Ocak Mahallesi’nde bulunan konutlarda yapılan tadilatın ivedilikle sonuçlanması için yoğun mesai harcayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, tadilatın tamamlanmasıyla birlikte sel mağdurunu evinde ziyaret etti. Kamil Ocak Mahallesi sakinlerinden sel mağduru Gülcan Çinkaya’nın evine misafir olan Başkan Ak, “ Allah’a çok şükür ki can kaybımız olmadı. Vatandaşlarımızın evlerine ve işyerlerine gelen zararları da sosyal belediyecilik anlayışımızla karşıladık. Afet mağdurlarımızdan Gülcan Çinkaya’yı da bu vesileyle evinde ziyaret ettik” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından tadilatın derhal yapıldığını ve mağduriyetinin giderildiğini söyleyen Gülcan Çinkaya Başkan Ak’a teşekkürlerini iletti. Çinkaya, “ Allah hem devletimizden hem de başkanımız Mustafa Ak’tan razı olsun. Afet mağduru oldum ama saygı ve sevgi gördüm. Belediyemiz mağduriyetimizi hemen giderdi” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AK ENGELLİ VATANDAŞI GÜLÜMSETTİ

Başkan Ak, ev ziyaretlerini Keçiören Kamil Ocak Mahallesi’nde yaşayan engelli vatandaşlardan Aykut Erkan’ın (28) evine misafir olarak sürdürdü. Başkan Ak’ı, 9 aylıkken havale geçirerek engelli hale gelen 28 yaşındaki Aykut Erkan’ın annesi Hülya Erkan ile kız kardeşi Sevil Erkan karşıladı. Konuşmakta ve hareket etmekte oldukça zorlanan Aykut Erkan, Başkan Ak’ı görünce gülümseyerek tepki verdi. Engelli vatandaş hakkında annesi Hülya Erkan’dan bilgi alan Başkan Ak, Aykut Erkan’ın fanatik Galatasaraylı olduğunu öğrenince şaka yapmayı ihmal etmedi.

Mustafa Ak, çay ikramının ardından engelli vatandaşın evinden ayrıldı.