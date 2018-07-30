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Mustafa Ak Temmuz ayının son Halk Günü buluşmasında Kuşcağız Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

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Mustafa Ak Temmuz ayının son Halk Günü buluşmasında Kuşcağız Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Her hafta gerçekleştirdiği Halk Günü buluşmalarını belediyenin dört duvarı arasından çıkararak mahallelere taşıyan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Temmuz ayının son Halk Günü buluşmasında Kuşcağız Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Kuşcağız Mahallesi Muhtarı Kazım Doğruyol’u ziyaret ederek mahalle ile ilgili istişarelerde de bulunan Başkan Mustafa Ak, ardından halk tırında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Sadece halk gününde değil pazaryeri, park ve esnaf ziyaretleri ile her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Ak, Keçiörenli’lerle büyük bir aile olduklarına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız, kendi seçtikleri Belediye Başkanına bir adım kadar yakın olabilmeli. Halk buluşmalarımızda karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek, onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören’i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı oluyoruz. Keçiörenlilerden gelen taleplere göre bir yandan sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz” mesajını verdi.

BAŞKAN AK, KEÇİÖRENLİ İÇİN AİLEDEN BİRİ

Katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edindiklerini, vatandaşın iyi ve kötü gününde de yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Ak, “Zaman zaman doğumgünü kutlamaları, çay sohbetleri, taziye ziyaretleri ile vatandaşlarımızın sevinç ve üzüntülerini paylaşırken, bu vatan için mücadele etmiş kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizi ziyaret ediyor ve yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Vatandaşımızın ailesinin bir ferdi gibi her ihtiyacına koşuyor, dayanışma içinde oluyoruz. Onlar da bizi bağırlarına basıp, sevgilerini ifade ediyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor.” diye konuştu. 

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