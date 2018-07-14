Mustafa Ak, vatandaşlar ile birlikte 15 Temmuz demokrasi nöbetinde bir araya geldi

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşlar ile birlikte demokrasi nöbetinde bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde başlayan demokrasi nöbetinin ilk gününe Başkan Ak’ın yanı sıra, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve 15 Temmuz gazileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile alanı doldururken programda Başkan Ak ve beraberindekiler o geceyi anlatan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisini gezdi.

Kalaba Merkez Cami İmamı Osman Aksa, Aktepe Akşemseddin Cami İmamı Cemil Balcı, Kuyubaşı Cami İmamı Mehmet Karip Can ‘ın Kur’an Tilaveti ile başlayan programda FETÖ’cü teröristlerin saldırısı sonucunda verilen 249 şehit için dualar edildi.

KEÇİÖREN O GECE 9 AYRI NOKTADA ŞEHİT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası meydanlara çıkan milletin o geceki kahramanlığından ötürü gurur duyduklarını ifade eden Başkan Ak, “Milletimizin iradesine, seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan demokrasimiz için yüzkarası bir geceydi. Aynı zamanda milletimiz tıpkı Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi bir kahramanlık destanı yazdı ve milletimizle birlikte zaferle sonuçlanan bir sabaha ulaştık. Vatanı, milleti, dini için tankların, helikopterlerin, bombaların altına kendini atan kahramanlarımız oldu. Keçiören’e hiç tank girmedi, bomba düşmedi ve çatışma olmadı, ama buna rağmen en fazla şehit veren ilçe Keçiören oldu. O gece 28 şehit verdik ve 236 gazimiz var. Keçiörenli nerede çatışma ve sıkıntı varsa oraya koştu, 9 ayrı noktada şehit olan vatandaşlarımız var. Bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. O gün evinde oturmayıp sokağa çıkan herkes bizim için kahramandır” ifadelerini kullandı.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞE VURGU

Devletin bekası ve vatanın tehlikede olması durumunda milletin yine gözünü kırpmadan mücadele edeceğini de söyleyen Ak, ülke üzerinde oynanan oyunların da milli birlik ve beraberlik şuuruyla aşılacağına dikkat çekti.

Vatan için canını ortaya koyan kahramanlara bir minnettarlık ifadesi olarak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören ve 15 Temmuz Temsilciliği açtıklarını da hatırlattı.

15 Temmuz Şehitler Anıtının hikayesine de değinen Başkan Ak, “Anıtımızda altın rengindeki ana formumuzun her bir şeridi bir şehidimizi simgeliyor. Ve bu şeritler en tepede yükselen Türkiye yıldızını oluşturuyor. Ana formu destekleyen ve ayakta tutan 4 yan formumuzda ise 4 temel ilkemiz yer alıyor. Her bir yan formun üzerinde kabartma olarak ‘tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet’ yazıyor. Kaide hariç 15 Temmuz'a gönderme olarak 15 m yüksekliğindeki anıtımızın üzerinde şehitlerimizin isim ve fotoğrafları yer alıyor.” dedi.

15 Temmuz Gazisi Ayhan Damar o gece herkesin vatan, millet, bayrak ve ezan sevdasıyla sokağa çıktığına dikkat çekerken Şehit Özgür Gencer’in kardeşi ve 15 Temmuz Gazisi Şenol Gencer de o gecenin canlı şahitleri olduklarını söyledi. Kardeşinin şehadete yürüyüşüne de tanıklık eden Gencer, o anları anlatarak alandakilere de duygusal anlar yaşattı.

Şehit Cuma Dağ’ın kayınvalidesi Fatma Çınar da Başkan Ak’a şehitler anıtı için teşekkürlerini sundu.

Gecede 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatan bir sinevizyon gösterisi yapılırken, Keçiörenli esnaflar da nöbete katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundular.