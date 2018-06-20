Mustafa Destici ve Lokman Ertürk esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici Kahramankazan’ı ziyaret etti.

Destici kendisine eşlik eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile birlikte esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi,

Mustafa Destici, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri çalışmaları için Kahramankazan’ı ziyaret etti. Destici’yi Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk karşıladı. Destici ve Ertürk, ilk olarak Salı Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarcı esnafını ziyaret ederek bol kazançlar dileyen Ertürk ve Destici, vatandaşlara da hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. Destici ve Ertürk daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Destici ve Ertürk son olarak AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, hemşeri gruplarıyla yapılan toplantıya katıldı.

Cumhur İttifakı galip çıkacak

Destici, 24 Haziran'da her iki sandıktan da Cumhur İttifakı'nın galibiyetle çıkacağını belirten Destici, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten karşı ittifaktakiler ümidi kesmişler. Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçileceğini herkes kabul etmiş durumda. Milletvekili seçimleri ile ilgili algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim sahada gördüğümüz, elde ettiğimiz sonuç Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çok rahat bir şekilde çoğunluğu elde edeceği yönünde" dedi.

Şahlanış güçlenerek sürecek

Başkanı Ertürk de, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na büyük bir ilgi olduğunu kaydederek, "İnşallah 24 Haziran akşamı, Türkiye’de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan şahlanış ve kalkınma hamlesi daha da güçlenerek devam edecek” diye konuştu.