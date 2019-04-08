Mustafa Kaplan’ın Gol Üzüntüsü

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe maçında özellikle çalıştıkları bölgeden gol yedikleri için üzgün olduğunu ifade etti. Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta karşılaşmasında Ankara Eryaman Stadı’nda Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Kaplan, 90 dakikası 1-1 sonuçlanan maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, iki takımın da kazanmak amacıyla sahaya çıktıklarına dikkat çekti. Fenerbahçe’nin gol yollarında etkili futbolculara sahip olduklarını iyi bildiklerini dile getiren başarılı teknik adam, hafta içinden itibaren bu maça iyi hazırlandıklarını ve Fenerbahçe adına Hasan Ali Kaldırım’ın gelip gol atmalarının kendileri açısından üzücü olduğunu ifade etti.

Maçın ilk yarısında güçlü rakiplerine net pozisyon fırsatları verdiklerini belirten Kaplan, Fenerbahçe’nin o pozisyonları başarılı bir şekilde sonlandırabilmesi durumunda kazanabileceğini kaydetti.

“Hedef 3 Puandı Ama Olmadı”

Hafta boyunca karşılaşacakları bu zorlu maça hazırlandıklarını aktaran Mustafa Kaplan, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak sonucun bu şekilde neticelenmediğini belirtti. Bununla birlikte, oyuncularının gösterdiği yürekli performanstan dolayı memnun olduğunu açıkladı.

Karşılarındaki rakibin Fenerbahçe olduğunu hatırlatan deneyimli teknik direktör, maçın sonlarına doğru savunmaya yaslanmalarının güçlü rakiplerine güven verdiğini söyledi. Buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Ankara ekibinin teknik direktörü, galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü söyledi.

“Hakemleri Kutluyorum”

Maç sonunda spor basınının sorularını yanıtlayan Kaplan, hakemler hakkında düşüncelerinin sorulduğu bir soruyu, hakemleri gösterdikleri başarılı performans için en içten dilekleriyle kutladığını söyleyerek yanıtladı.

Oyuncusu Hector’un kırmızı kart görerek oyundan atılmasının doğru bir karar olduğunun altını çizen Mustafa Kaplan, hakemlerin maç içinde aldığı bütün kararların doğru olduğunu ifade etti. Futbolsevelere güzel bir maç izlettiklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı; “İyi bir hakem, iyi bir Fenerbahçe ve Ankaragücü vardı. Bugün Akhisar deplasmanında Göztepe’ye yendi. Baraj daha da düştü” dedi.

Fenerbahçe’nin golünden sonra oyuncuların istemsiz bir şekilde kendilerini savunmaya yasladığını ifade eden Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, iki tarafın da galibiyete yakın olduğunu ifade etti. Tek üzüntüsünün Hasan Ali’nin golü olduğunu belirten Kaplan, hafta içinde yoğun bir şekilde çalışmalarına rağmen rakibinin bek oyuncusunun gol atmasına engel olamadıklarını kaydetti.