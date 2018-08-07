Mustafa Kemal Mahallesi’nde asfaltlama çalışmaları başladı

Çankaya Belediyesi ilçeye bağlı 124 mahallede asfalt serimi ve renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar ile 15 metrenin altındaki yolların ilçe belediyelerine geçmesiyle çalışmalarını yoğunlaştıran Belediye, Mustafa Kemal Mahallesi’nde 2119, 2124, 2139,2140, 2141, 2142, 2143 caddeler ile 2076, 2125, 2128, 2129, 2132, 2133, 2136, 2137, 2138, 2144, 2145, 2146,2147, 2148, 2158 ve 2159 sokaklarda çalışmalarını bu sezon tamamlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki caddelerle birlikte sokakları da asfaltlayan Çankaya Belediyesi, asfalt sezonu başlamadan önce bu yılki hedefini 300 bin ton olarak belirledi. Çankaya Belediyesi bu sezon için şu ana kadar yaklaşık 170 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlçenin birçok sokağını asfaltlayan Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarihli ve 2445 sayılı kararı ile 15 metrenin altındaki yolların ilçe belediyelerine devriyle yoğun bir programa girişirken bu kararla birlikte 525 caddeyi koordineli biçimde asfaltlamaya devam ediyor.

Çankaya ilçesinde yer alan okullarda da tadilat çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, bu sezon Seyranbağları, Sancak, Yaşamkent, Öveçler, Kırkkonaklar, Mutlukent, Beytepe, Ahlatlıbel, Naci Çakır, Hilal, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık, Güvenevler, Osman Temiz, Şehit Cengiz Karaca, Göktürk gibi mahallelerin bulunduğu 56 mahallede renkli asfalt kaldırım ve tam kaplama asfalt çalışması gerçekleştirecek.