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Mustafa Tuna, “2018 Yaz Kur'an Kursu”nda eğitim gören çocuklara sertifikalarını verdi

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Mustafa Tuna, “2018 Yaz Kur'an Kursu”nda eğitim gören çocuklara sertifikalarını verdi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE HAYRAT VAKFI ORTAKLIĞI'NDA DÜZENLENEN "2018 YAZ KUR'AN KURSU"NU TAMAMLAYAN BİN 500 ÖĞRENCİ İÇİN ATATÜRK SPOR SALONU'NDA SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen “2018 Yaz Kur'an Kursu”nda eğitim gören yaklaşık bin 500 çocuk sertifikalarını aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Kulüpleri, Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Merkezlerinde 1 ay boyunca 120 gönüllü eğitimci tarafından verilen Kur'an-ı Kerim ve Osmanlıca derslerinin sonunda başarılı olan çocuklar için sertifika töreni düzenlendi.

 

SERTİFİKALARINI BAŞKAN TUNA VERDİ

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen törene; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Ankara Başkanı Said Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, BUGSAŞ Genel Müdürü Mehmet Alyüz, Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, BELPA A.Ş. Genel Müdürü Fatih Çelik ve çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Hafta içi her gün 5 saat süren kurslarda birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler, sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklenen bir kurs programı geçirdi. Kurs süresi boyunca öğrencilerin ulaşımları da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

Kursu başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını bizzat kendisi veren Başkan Tuna,"Gençlerimizin dinini öğrenmesi, milli ve manevi değerlerine sahip çıkması,  memleketini, milletini, ailesini sevmesi açısından bu eğitimlerin zorunlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu konudaki çalışmalara her zaman destek vereceklerini söyleyen Başkan Tuna şöyle konuştu:

“İmkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeyi bir görev addediyoruz. Evet; yol yaparız, su getiririz vs. Bunları yaparız ama şuurlu, milletini, memleketini, vatanını seven milli manevi değerlerine sahip çıkan bir gençliği yetiştirmek de hepimizin görevi ve bu konudaki gayretlerimizi de sonuna kadar devam ettireceğiz."

        

UMRE ZİYARETİ

Kursu tamamlayanlar arasından kurayla belirlenen 3 çocuğun da umreye gitmeye hak kazandığı törende ilk talihli de Başkan Tuna'nın yaptığı çekilişle belirlendi. Çekilişin ardından kurslarda gönüllü olarak hizmet veren eğitimcilere de Kur'an-ı Kerim hediye eden Başkan Tuna, sahneyi dolduran çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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